बरेली के बाद इस जिले में भी 'I Love Muhammad' के लगे पोस्टर लगे, सुरक्षा को लेकर गश्त कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, मथुरा। कान्हा की नगरी के मुस्लिम क्षेत्र में लगाए गए आइ लव मोहम्मद के पोस्टर से शहर में सनसनी फैल गई। धीरे-धीरे ये खबर पुलिस महकमे तक पहुंची तो कार्रवाई शुरू हो गई। देर शाम सीओ सिटी ने शहरी पुलिस फोर्स के साथ गश्त करते हुए इन पोस्टरों को हटाने का अभियान चलाया।

हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का किसी ने विरोध नहीं किया। इस तरह के पोस्टर लगाए जाने की चर्चा देर रात तक शहर में चर्चा में रही। बरेली में आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाने को लेकर पुलिस और मुस्लिम लोगों में खासी झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। यह मामला सुर्खियों में आया तो जिले की पुलिस भी सक्रिय हो गई।

खुफिया से जानकारी मिली कि शहर की मुस्लिम बस्तियों में घरों व कुछ मस्जिदों पर भी आइ लव मोहम्मद के पोस्टर, बैनर व झंडी लगी हुई हैं। इसके बाद सीओ सिटी आशना चौधरी ने शहर सर्किल क्षेत्र के थानों की पुलिस को सक्रिय करते हुए इस तरह के झंडे व पोस्टर हटवाने के निर्देश दिए। वह खुद फोर्स के साथ मुस्लिम बस्ती में पोस्टर हटाने के लिए निकल पड़ीं।

सीओ ने बड़ी संख्या में फोर्स के साथ शहर में मुस्लिम बस्ती भरतपुर गेट से घीया मंडी तक अभियान चलाया। इस दौरान जहां भी पोस्टर लगे मिले उन्हें उतरवाया। इसके बाद वह चौक बाजार स्थित मस्जिद पर पहुंची तो यहां एक पोस्टर लगा था, जो उतारते समय वह फंट गया।

इसके अलावा शहर के गोविंद नगर, कोतवाली नगर, हाईवे थाना पुलिस एवं चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में देर रात तक इस तरह के पोस्टर व झंडे हटवाने में जुटे रहे। देर रात तक पुलिस मुस्लिम क्षेत्र राधेश्याम कालोनी, जयसिंहपुरा, सुखदेव नगर, सौंख रोड, दरेसी, डीग गेट, मनोहरपुरा, भरतपुर, सराय होली गेट क्षेत्र में अभियान चलाकर पोस्टर व झंडे हटवाए।