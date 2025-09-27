मुस्लिम क्षेत्र में लगे I Love Muhammad के पोस्टर, हटाने के लिए खुद इलाकों में निकलीं सीओ सिटी आशना चौधरी

मथुरा के मुस्लिम इलाके में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोस्टरों को हटवाया। बरेली में हुई घटना के बाद पुलिस सतर्क थी और उसने मुस्लिम बस्तियों में लगे झंडे और बैनर भी हटा दिए। इंटरनेट मीडिया पर भी ये पोस्टर खूब वायरल हुए जिसके बाद पुलिस ने गश्त बढ़ा दी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। कान्हा की नगरी के मुस्लिम क्षेत्र में लगाए गए आइ लव मोहम्मद के पोस्टर से शहर में सनसनी फैल गई। धीरे-धीरे ये खबर पुलिस महकमे तक पहुंची तो कार्रवाई शुरू हो गई। देर शाम सीओ सिटी ने शहरी पुलिस फोर्स के साथ गश्त करते हुए इन पोस्टरों को हटाने का अभियान चलाया। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का किसी ने विरोध नहीं किया। इस तरह के पोस्टर लगाए जाने की चर्चा देर रात तक शहर में चर्चा में रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीओ सिटी के निर्देश पर शहरी थानों की पुलिस ने देर शाम तक अभियान चलाकर हटाए बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाने को लेकर पुलिस और मुस्लिम लोगों में खासी झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। यह मामला सुर्खियों में आया तो जिले की पुलिस भी सक्रिय हो गई। खुफिया से जानकारी मिली कि शहर की मुस्लिम बस्तियों में घरों व कुछ मस्जिदों पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर, बैनर व झंडी लगी हुई हैं। इसके बाद सीओ सिटी आशना चौधरी ने शहर सर्किल क्षेत्र के थानों की पुलिस को सक्रिय करते हुए इस तरह के झंडे व पोस्टर हटवाने के निर्देश दिए। वह खुद फोर्स के साथ मुस्लिम बस्ती में पोस्टर हटाने के लिए निकल पड़ीं।

मुस्लिम क्षेत्र में पोस्टर से शहर में सनसनी फैली, देर रात तक गश्त करती रही पुलिस सीओ ने बड़ी संख्या में फोर्स के साथ शहर में मुस्लिम बस्ती भरतपुर गेट से घीया मंडी तक अभियान चलाया। इस दौरान जहां भी पोस्टर लगे मिले उन्हें उतरवाया। इसके बाद वह चौक बाजार स्थित मस्जिद पर पहुंची तो यहां एक पोस्टर लगा था, जो उतारते समय वह फंट गया। इसके अलावा शहर के गोविंद नगर, कोतवाली नगर, हाईवे थाना पुलिस एवं चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में देर रात तक इस तरह के पोस्टर व झंडे हटवाने में जुटे रहे।

देर रात तक पुलिस मुस्लिम क्षेत्र राधेश्याम कालोनी, जयसिंहपुरा, सुखदेव नगर, सौंख रोड, दरेसी, डीग गेट, मनोहरपुरा, भरतपुर, सराय होली गेट क्षेत्र में अभियान चलाकर पोस्टर व झंडे हटवाए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस देर रात तक गश्त करती रही। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने इस तरह के मामले की जानकारी से इन्कार किया है।