'शिकायत वापस लो, तभी घर लौटूंगा', तीन साल से लापता पति की शर्त
सुरीर के बदनपुर गांव में तीन साल पहले पति-पत्नी के झगड़े के बाद घर छोड़कर गए पति ने पत्नी के सामने शिकायत वापस लेने की शर्त रखी है। पत्नी ने थाने में शिकायत वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है क्योंकि उसकी सात बेटियां हैं और वह पति को वापस बुलाना चाहती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, सुरीर: गांव बदनपुर में तीन साल पहले पत्नी से झगड़ा होने पर एक घर से चला गया था, जो अब तक घर वापस लौटकर नहीं आया है। अब कोई फोन नंबर मिलने पर पत्नी ने बात की तो उसने पुलिस में कर रखी शिकायत वापस लेने पर घर लौटने की शर्त रखी है।
गांव बदनपुर निवासी नसरीन ने बुधवार को अपनी शिकायत वापिस लेने को थाने में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि करीब तीन साल पहले पति से झगड़ा हो गया था। जिसमें उसने पुलिस से शिकायत की थी। जिससे नाराज होकर उसका पति टिंकू घर से चला गया था, जो अब तक लौट कर नहीं आया है। अब उसे कहीं से पति का फोन नंबर मिल गया। उसने पति से फोन पर बात की तो पति ने कहा है कि पहले उसके खिलाफ कर रखी शिकायत वापिस लो तब वह घर लौट कर आएगा। काफी पूछने के बाद भी पति ने अपना ठिकाना नहीं बताया है।
महिला का कहना है कि उसके सात बेटियां हैं, जिनमें उसने दो बेटियों की पति की अनुपस्थिति में शादी भी कर दी है। तीन साल से गायब पति को घर वापिस बुलाने के लिए महिला सभी शर्त मानने को तैयार है। महिला ने बुधवार को सुरीर थाने में शिकायत वापिस लेने के सबंध में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। एसएसआई अमित कुमार का कहना है कि एक महिला पति के खिलाफ शिकायत वापिस लेने को आई थी। उसने कब और क्या शिकायत की इसके बारे में जांच की जा रही है।
