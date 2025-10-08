'शिकायत वापस लो, तभी घर लौटूंगा', तीन साल से लापता पति की शर्त

संवाद सूत्र, सुरीर: गांव बदनपुर में तीन साल पहले पत्नी से झगड़ा होने पर एक घर से चला गया था, जो अब तक घर वापस लौटकर नहीं आया है। अब कोई फोन नंबर मिलने पर पत्नी ने बात की तो उसने पुलिस में कर रखी शिकायत वापस लेने पर घर लौटने की शर्त रखी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव बदनपुर निवासी नसरीन ने बुधवार को अपनी शिकायत वापिस लेने को थाने में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि करीब तीन साल पहले पति से झगड़ा हो गया था। जिसमें उसने पुलिस से शिकायत की थी। जिससे नाराज होकर उसका पति टिंकू घर से चला गया था, जो अब तक लौट कर नहीं आया है। अब उसे कहीं से पति का फोन नंबर मिल गया। उसने पति से फोन पर बात की तो पति ने कहा है कि पहले उसके खिलाफ कर रखी शिकायत वापिस लो तब वह घर लौट कर आएगा। काफी पूछने के बाद भी पति ने अपना ठिकाना नहीं बताया है।