    ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह, गलियां जाम; लगी लंबी-लंबी लाइन

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:21 AM (IST)

    वृंदावन में पहुंची भीड़।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन कर वर्ष की शुरुआत करने की इच्छा लिए नए वर्ष के दूसरे दिन शुक्रवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंची। गलियों में भीड़ में फंसकर श्रद्धालु परेशान हो गए। हालांकि लगातार श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर निकाला जाता रहा, तो ठहराव न होने से बाहर बहुत देर तक श्रद्धालुओं को खड़ा नहीं रहना पड़ा।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के बाहर गली व बाजार में भक्तों की भीड़ से बना रहा दबाव

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में नए वर्ष के दूसरे दिन एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ आराध्य के दर्शन को पहुंची। पहले दिन भीड़ अधिक होने के भय के करण जो श्रद्धालु नहीं आ सके, वह शुक्रवार को पहुंचे। सुबह पौने नौ बजे मंदिर के पट खुले तो ठिठुरनभरी सर्दी में श्रद्धालुओं के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। विद्यापीठ चौराहा और जुगलघाट के एंट्री पाइंट से मंदिर चबूतरे तक श्रद्धालुओं की भीड़ आगे बढ़ती ही दिखाई दे रही थी।

    पुलिस बैरियर लगाकर भीड़ का दबाव कम करती रही

    मार्ग के बीच-बीच में पुलिस ने बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोकते तो भीड़ का दबाव बनने लगता। इस भीड़ के दबाव में बुजुर्ग व बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन, मंदिर के अंदर ठहराव न होने के कारण श्रद्धलुओं को जल्द ही आगे बढ़ने की अनुमति मिली, तो हालात कुछ ठीक दिखे।