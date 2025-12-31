उड़ते परिंदों को मिलेगा आशियाना, 40 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है हजारों पक्षियों के लिए अनूठा महल
मथुरा के कोसीकलां में समाजसेवी ब्रज मोहन सिंघल और उनके बेटे कुंज बिहारी सिंघल पक्षियों के लिए एक अनूठा 'पक्षी महल' बना रहे हैं। यह 40 फीट ऊंचा महल गां
संसू, जागरण, कोसीकलां (मथुरा)। अब नगर की सुबह पक्षियों की चहचाहट से होगी। पूरा दिन उनका कलरव आकर्षण को चुरा लेगा तो घरौंदों में लौटते पक्षी ढलती शाम का संदेश लेकर आएंगे। यह पंक्तियां सुनने में भले ही काल्पनिक लगें लेकिन मथुरा के एक समाजसेवी पिता-पुत्र की जोडी इस ख्वाब में हकीकत के रंग भरने में लगी है।
मथुरा के समाजसेवी ब्रज मोहन सिंघल एवं उनके पुत्र कुंज बिहारी सिंघल ने नगर में पक्षियों के घर बनाने की पहल की है। नगर पालिका सहित इस पंक्षी महल के प्रस्ताव की हर किसी ने सराहा है। चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने ब्रज मोहन सिंघल एवं कुंज बिहारी सिंघल का इस पहल के लिए पटुका पहना कर स्वागत किया।
उन्होंने बताया कि पक्षी महल के लिए पालिका गांधी पार्क में 15 बाई 15 फुट की जगह दी जाएगी। पक्षी महल करीब साठ फुट ऊंचा बनाया जाएगा। जिसमें चारों ओर पक्षियों के घौंसले बनाए जाएंगे। उनके दाना पानी की व्यवस्था की जाएगी। पहले एक कमरा बनाया जाएगा। जिसके ऊपर मीनार बनाई जाएगी। जहां पक्षियों के घौंसले बनाए जाएंगे। चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने बताया कि इसका निर्माण एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा।
