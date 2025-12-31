Language
    Year Ender 2025: मथुरा में बस अड्डों का कायाकल्प, हाईवे पर सुगम होगा आवागमन और मिलेंगी एसी बसें

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    मथुरा में वर्ष 2025 परिवहन निगम के लिए महत्वपूर्ण रहा। हाईवे बस स्टैंड के लिए पराग डेयरी की भूमि अधिग्रहित की गई, जिस पर 4.19 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसी बस।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए वर्ष 2025 फर्राटेदार रहा। निगम के बेड़े में 14 एसी बस शामिल हुईं। अयोध्या के लिए भी एसी बस शुरू की गई। हाईवे स्थित बस अड्डे पर बसों का आवागमन सुगम बनाने के लिए पराग डेरी की भूमि पर कब्जा लिया गया। मांट बस अड्डे के सुंदरीकरण का रास्ता साफ हुआ। पुराने बस अड्डे के जीर्णोद्धार के लिए भी टेंडर किया गया। मथुरा के लिए 50 एसी बस का लक्ष्य है।

    हाईवे स्थित बस स्टैंड (जयसिंहपुरा) पर बसों के आवागमन को बेहतर करने के लिए 4.19 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ओवरब्रिज के कारण बस स्टैंड जाने में बसों को दिक्कत होती है। पराग डेरी की 1470 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भूमि पर कब्जा ले लिया है।

    1470 वर्गमीटर में 4.19 करोड़ रुपये से बनेगा मार्ग, काटे जाएंगे 35 पेड़

    बसों का मार्ग बनाने के लिए 35 पेड़ काटे जाएंगे। इसके लिए वन विभाग से कार्रवाई शुरू की है। विभाग की टीम ने सर्वे कर लिया है और जल्द रिपोर्ट मिलेगी। जल्द ही भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी। हाईवे पर बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। वर्ष 2017 में बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ और 2022 में तैयार हुआ। पांच एकड़ भूमि में 17 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण हुआ है। ओवरब्रिज होने के कारण बसों के आवागमन में दिक्कत हो रही है।


    मांट बस अड्डे का होगा जीर्णोद्धार

    दिल्ली की तरफ से आने वाली और आगरा की तरफ जाने वाली बसों को अंडरपास से निकलना पड़ता है। इस कारण हाईवे की सर्विस लेन से आने-जाने में दिक्कत होती है। बसों का प्रवेश बस स्टैंड में सुगम बनाने को पराग डेरी की 1470 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह 10 मीटर चौड़ी और 147 मीटर लंबी है। मांट के बस अड्डे का जीर्णोद्धार किया जाना है। इसकी टेंडर प्रक्रिया की गई है। बस अड्डे के निर्माण के बाद ब्रज के धार्मिक स्थलों के लिए बस संचालित की जाएंगी। बलदेव, गोवर्धन, वृंदावन के अलावा दूसरे जिलों के लिए भी बस संचालन की योजना बनाई जाएगी।

    मांट के लिए खर्च किए जाएंगे 1.88 करोड़

    मांट में मानसरोवर राधारानी मंदिर, बेलवन, भद्रवन आदि धार्मिक स्थल हैं। इन स्थलों के दर्शन करने मांट बस अड्डे का जीर्णोद्धार 1.88 करोड़ से होगा। मांट बस अड्डे पर प्लेटफार्म का निर्माण होगा। कार्यालय विकसित होंगे। पेयजल और शौचालय की सुविधा होगी। प्लेटफार्म पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यह कार्य यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन द्वारा किया जाना है।

    विकसित होगी कार्यशाला


    परिवहन निगम द्वारा स्टेट बैंक चौराहा स्थित कार्यशाला को भी विकसित किया जाएगा। वर्षा होने पर कार्यशाला में जलभराव हो जाता है। यह कार्य यूपी जल निगम यूनिट द्वारा छह करोड़ रुपये में कराया जाएगा। फर्श ऊंचा किया जाएगा। स्टेशन इंचार्ज, टिकट सेक्शन कार्यालय, फोरमैन कार्यालय, डीजल कार्यालय, स्टोर आदि का निर्माण होगा। टैंक चौराहा-होली गेट मार्ग स्थित बस अड्डा जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। फर्श क्षतिग्रस्त होने के कारण सफाई नहीं हो पाती है। बैठने के लिए व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं हैं। धार्मिक नगरी होने के कारण श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है।


    पुराने बस स्टैंड के विकास को नहीं मिले टेंडर


    पुराने बस अड्डे को पीपीपी माडल पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2021 से तीन-चार बार टेंडर निकाले गए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन अब पुराने बस अड्डे के विकसित होने का समय आ चुका है। ईगल इंफ्रा इंडिया के साथ पीपीपी माडल पर विकसित करने का अनुबंध हुआ है। बस अड्डे पर बस यात्रियों के लिए एसी वेटिंग होल हेागा। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। खान-पान के लिए लिए स्टाल होंगी। प्रथम थल पर शापिंग कांप्लेक्स विकसित किया जाएग। कंपनी के साथ कागजी कार्रवाई रह गई है। इसके पूरा होने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ईगल इंफ्रा इंडिया के साथ अनुबंध हुआ है। कंपनी पीपीपी माडल पर बस अड्डे को करीब 30 करोड़ रुपये से विकसित करेगी।