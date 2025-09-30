पानी में डूब गई कार तो लोगों को बचाने के लिए सिपाहियों ने दिखाई सूझबूझ, दो घंटे की बारिश में मथुरा जलमग्न

मथुरा में दो घंटे की तेज बारिश से शहर जलमग्न हो गया। कई जगह पानी भरने से यातायात बाधित हुआ। नए बस स्टैंड और भूतेश्वर ओवरब्रिज के नीचे पानी भरने से आवागमन रोक दिया गया। बस स्टैंड पर एक वैगनआर कार पानी में डूब गई जिसमें सवार लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने बचाया और क्रेन से कार निकाली।

जागरण संवाददाता, मथुरा। मंगलवार को दो घंटे की तेज बरसात में शहर जलमग्न हो गया। कई स्थानों पर पानी भर जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया। नए बस स्टैंड और भूतेश्वर ओवरब्रिज के नीचे कई फीट पानी भर जाने के कारण आवागमन रोक दिया गया है। बस स्टैंड पर एक वैगन आर कार गुजरते समय पानी में डूब गई। किसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने कार सवारों को बाहर निकाला और फिर क्रेन से कार खींची गई।

कई फीट पानी भर जाने के कारण दो पुलों के नीचे बंद हुआ आवागमन सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुई। पहले रिमझिम वर्षा होती रही, लेकिन इसके बाद तेज वर्षा हुई। करीब दो घंटे की वर्षा में शहर के भूतेश्वर चौराहा रेलवे पुल के नीचे कई फीट पानी भर गया। नगर निगम ने यहां पर बैरिकेडिंग कराकर आवागमन बंद कर दिया। इसी तरह बीएसए कॉलेज के पास से नया बस स्टैंड रेलवे पुल के नीचे भी पानी भर जाने के कारण आवागमन बंद किया गया।

क्रेन से खींचकर निकाली गई कार, बचाए दोनों सवार इसी बीच शहर बैंक कॉलोनी निवासी गिरधारी लाल अग्रवाल चालक दरयाब सिंह के साथ वैगन कार से स्टेट बैंक चौराहा की ओर जा रही थी। तभी नया बस स्टैंड पुल के नीचे भरे पानी में फंस गई। कार के अंदर पानी भर गया और गिरधारी लाल तथा उनका चालक उसी में फंस गया।