    सर्दियों की छुट्टियों में उमड़ने लगी ब्रज में भीड़, वृंदावन में एक ही दिन में पहुंचे डेढ़ लाख से अधिक भक्त

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:39 AM (IST)

    बांकेबिहारी मंदिर में उमड़ी भीड़।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। कान्हा के ब्रज में गुरुवार से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। गुरुवार को क्रिसमस डे की छुट्टी के कारण करीब डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन किए। भीड़ के कारण बाजारों में जाम की स्थिति रही। हालांकि भीड़ को देख मंदिर प्रबंधन लगातार मंदिर परिसर से श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद बाहर करता रहा, इससे स्थिति कुछ ठीक रही।

    लेकिन आने वाले दिनों में भीड़ कई गुणा उमड़ेगी। पांच जनवरी तक अब यहां भीड़ के कारण हालात बिगड़ सकते हैं। किसमस की छुट्टी के कारण गुरुवार सुबह से ही वृंदावन के साथ ही गोवर्धन व अन्य स्थानों पर भीड़ रही। सुबह पौने नौ बजे मंदिर के पट खुले, लेकिन इससे पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन को पहुंच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने चार दिन पहले मंदिर के बाहर रास्ते में रेलिंग लगाई है।

    गुरुवार को रेलिंग से होकर ही श्रद्धलुओं को गुजारा गया। मंदिर के एंट्री पाइंट विद्यापीठ चौराहा से पुलिस ने श्रद्धालुओं को रेलिंग में ही प्रवेश दिया। रेलिंग के अंदर होकर ही श्रद्धालु मंदिर की गली नंबर तीन तक पहुंचे। जुगलघाट से मंदिर तक गली नंबर दो में होकर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव रहा। हालांकि पहले से भीड़ का आकलन कर मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ा दी।

    इससे एक फायदा यह हुआ कि मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया, लेकिन उनका ठहराव अंदर नहीं हो सका। सुरक्षागार्ड दर्शन के बाद सीधे श्रद्धालुओं को निकास द्वार से बाहर निकालते रहे। जब मंदिर के अंदर भीड़ का दबाव कम होता, तभी बाहर से श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश दिया जाता है।

    लेकिन पांच जनवरी तक कई गुणा श्रद्धालु बढ़ेंगे, इससे स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने नए वर्ष पर मंदिर के अंदर रेलिंग लगाने और फिर उसी रेलिंग से कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था की है। मंदिर प्रबंधक मुनीष शर्मा का कहना है कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई गई है। जिससे मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का ठहराव न हो सके।

     

    भीड़ बढ़ें तो इन मंदिरों में भी करें दर्शन

     

    • राधारमण मंदिर-वृंदावन
    • राधावल्लभ मंदिर-वृंदावन
    • नंदकिला गोकुल-वृंदावन से दूरी 26 किमी
    • दाऊजी महाराज बलदेव-वृंदावन से दूरी 37 किमी
    • गोवर्धन-वृंदावन से दूरी 27 किमी
    • राधारानी मंदिर बरसाना-वृंदावन से दूरी 43 किमी
    • शनिदेव मंदिर कोकिलावन-वृंदावन से दूरी 45 किमी