    ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन करने आ रहे हैं वृंदावन तो जरा सोच लें, यहां बिगड़ रहे हैं लगातार हालात

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    नए साल पर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर, वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन लाखों लोग दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर के अंदर और ...और पढ़ें

    बांकेबिहारी मंदिर के अंदर उमड़ी भीड़।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। बीते वर्ष की विदाई और नए वर्ष का स्वागत आराध्य के दर्शन करके करने की इच्छा लेकर दुनिया भर से श्रद्धालु वृंदावन आ रहे हैं। एक-एक दिन में डेढ़ से दो लाख तक श्रद्धालु पहुंच रहे। जैसे नया वर्ष नजदीक आ रहा है, उसी तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। भीड़ अधिक बढ़ने से मंदिर के अंदर और बाहर हालात बिगड़ रहे हैं।

    अब हालात ये हैं कि ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन भी अब श्रद्धालुओं को आने से परहेज की अपील कर रहा है। भीड़ के बीच होटल-गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं। ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन को शनिवार और रविवार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सोमवार को भी हालात बेहद खराब रहे। अब पांच जनवरी तक भीड़ लगातार बढ़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत मंदिर में दर्शन करने में आ रही है।

    बाहर लंबी लाइन लगाने के बाद मंदिर के अंदर भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो रात में पट बंद होने के बाद भी यही हालात हैं। ऐसे मेें मंदिर प्रबंधन के भी हाथ पैर फूल रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने रविवार को एडवाइजरी भी जारी कर दी और श्रद्धालुओं से अपील की है कि अभी वृंदावन के हालात देखते हुए यहां आने से परहेज करें।

    इस अपील के बाद भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे हैं। बढ़ती भीड़ के कारण वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों के होटल और गेस्ट हाउस तक फुल हो गए हैं। यहां पहले से ही आनलाइन बुकिंग करा ली गई। ऐसे में बिना बुकिंग के आने वाले श्रद्धालुओं को भी भटकना पड़ रहा है। मंदिर प्रबंधक मुनीष शर्मा का कहना है कि बढ़ती भीड़ को देख अभी श्रद्धालु अपने आने का कार्यक्रम टाल दें तो ही अच्छा है।