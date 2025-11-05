गुरुद्वारा गुरु नानक बगीची: यहां 40 दिन रहकर पढ़ाया परमेश्वर का पाठ, कान्हा की नगरी में आस्था का केंद्र

जागरण संवाददाता, मथुरा। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरुनानक देव ने कान्हा की नगरी में 40 दिन रहकर परमेश्वर का पाठ लोगों को पढ़ाया। गुरुद्वारा गुरुनानक बगीची में वह रहे थे। इस कारण कान्हा की नगरी सिख समाज के लिए भी आस्था का केंद्र है। इस गुरुद्वारा में कई जिलों से श्रद्धालु आते हैं। बुधवार को गुरुनानक देव की जयंती मनाई जाएगी।

कान्हा की नगरी सिख समाज के लिए है आस्था का केंद्र

कान्हा की नगरी में गुरुनानक जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। सिख समाज के प्रथम गुरु गुरुनानक देव ने गुरुद्वारा गुरुनानक बगीची, मसानी पर 40 दिन रहकर लोगों को मानवता का संदेश दिया। वह दूसरी यात्रा के दौरान सन 1512 में शिष्य मरदाना और बाला के साथ मथुरा आए। मसानी बगीची पर रहे थे। उन्होंने लोगों को परमेश्वर और मानवता का पाठ पढ़ाया। एक दिन लोगों ने गुरुनानक को खारे पानी की समस्या से अवगत कराया।