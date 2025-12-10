Mock Drill: झांसी-अमृतसर एक्सप्रेस में आग लगने से मची खलबली, रेलवे, अग्निशमन, पुलिस प्रशासन की टीमें हुईं सक्रिय

जागरण संवाददाता, मथुरा ।झांसी-अमृतसर स्पेशल ट्रेन में आग की सूचना से खलबली मच गई। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। जब पता चला, यह माक ड्रिल है तो सभी ने राहत की सांस ली। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर माकड्रिल में सुबह 10.49 बजे गाडी संख्या 03155 झांसी -अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस के कोच में आग लगने की सूचना एसएस ने कंट्रोल को दी। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे, अग्निशमन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं । रेलवे और अग्निशमन के कर्मचारियों ने मिलकर शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया।

एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई की। कोच की खिड़की और छत को काटकर घायल व बेहोश यात्रियों को रोपवे की सहायता से बाहर निकालकर उन्हें आगरा मेडिकल टीम और जिला प्रशासन चिकित्सा टीम को अग्रिम उपचार के लिए सिपुर्द कर दिया । संयुक्त माक ड्रिल में दुर्घटना के समय टिकट निरीक्षक, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, कोच अटेंडेंट, एसी मैकेनिक, स्टेशन स्टाफ, रेल कर्मचारी शामिल रहे। दोपहर 1.42 बजे रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक संयुक्त माक ड्रिल थी।