    नववर्ष पर 14 घंटे दर्शन देंगी राधारानी, सीसीटीवी से निगरानी... हमारे प्यारो बरसाना गेट से श्रद्धालुओं की एंट्री

    By Ravi Prakash Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:47 AM (IST)

    नववर्ष पर बरसाना के राधारानी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंडलायुक्त और डीआईजी ने पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना। भगवान श्रीकृष्ण की आल्हादिनी शक्ति राधारानी के धराधाम बरसाना में नववर्ष मनाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआइजी शैलेष कुमार पांडेय ने बरसाना का पैदल निरीक्षण किया।

    इस दौरान राधारानी मंदिर मार्ग को वनवे तथा श्रद्धालुओं को टुकड़ियों में प्रवेश कराने को लेकर चर्चा की। हमारो प्यारो बरसाना गेट से ही श्रद्धालुओं को राधारानी मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। उन्हें जयपुर मंदिर मार्ग से नीचे उतारा जाएगा। सीसीटीवी से पूरे बरसाना क्षेत्र में नजर रखी जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दो कंट्रोल रूम के साथ साउंड सिस्टम लगाया जाएगा।

    सीसीटीवी कैमरे से होगी बरसाना क्षेत्र की निगरानी

    मंगलवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह व डीआइजी शैलेष कुमार पांडेय बरसाना पहुंचे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से दोनों ही अधिकारी पैदल ही हमारो प्यारो बरसाना गेट से होते हुए राधारानी मंदिर पहुंचे। यहां नववर्ष पर बरसाना आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के रूट प्लान तथा दर्शनों को लेकर चर्चा हुई। राधारानी मंदिर मार्ग का निरीक्षण करने के बाद छाता रोड, नंदगांव रोड, गोवर्धन रोड पर पार्किंग की व्यवस्था देखी।

    राधारानी मंदिर में टुकड़ियों में होगा श्रद्धालुओं का प्रवेश

    डीआइजी ने कहा कि राधारानी मंदिर तथा सुदामा चौक पर भीड़ का दबाव बनने पर श्रद्धालुओं को टुकड़ियों ने प्रवेश कराया जाए। वहीं राधारानी मंदिर तथा थाना परिसर में कंट्रोल रूम बनाया जाए। चार पहिया वाहनों को राणा की प्याऊ तथा कटारा पार्क पर रोका जाए। वहीं कस्बे के अंदर ई रिक्शा तथा बाइक प्रतिबंध रहेंगे।

    नए वर्ष पर 14 घंटे देंगी राधारानी दर्शन

    बरसाना। नववर्ष के चलते राधारानी मंदिर की समय सारिणी को लेकर मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह व डीआइजी शैलेष पांडेय ने सेवायतों से चर्चा की। तय हुआ कि बुधवार तथा गुरुवार को मंगला आरती में सुबह साढ़े पांच बजे से सात बजे तक मंदिर खुलेगा। सुबह सात से आठ बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। वहीं दोपहर तीन से शाम चार बजे तक मंदिर बंद रहेगा। शाम चार बजे से रात्रि शयन आरती नौ बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। इस दौरान दिन में सिर्फ दो घंटे ही राधारानी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। 14 घंटे वरह दर्शन देंगी।