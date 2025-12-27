मथुरा प्रशासन ने चलाया बुलडोजर: बंसीवट से हटाई गईं आठ अवैध कुटियाएं, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

संवाद सूत्र, जागरण, मांट/वृंदावन। राधा कृष्ण की महारास स्थली बंसीवट में बनी आठ अवैध कुटियाओं को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। अवैध कब्जेदारों को फिर से कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बंसीवट में बनी पुरानी कुटियाओं को तहसील प्रशासन ने नंबर आवंटित किए हुए हैं, जिसमें 34 कुटिया वैध मानते हुए चिन्हित की गईं थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई साधू वेशधारियों ने यहां अवैध रूप से कुटिया बना लीं कई साधू वेशधारियों ने यहां अवैध रूप से कुटिया बना लीं। शुक्रवार को एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार रूबी यादव, थाना पुलिस के साथ बंसीवट पहुंची। इससे पहले परिषद व तहसील टीम ने अवैध कुटियाओं को चिन्हित कर लिया था। टीम ने जाते ही जेसीबी चलवा दी और एक के बाद एक आठ अवैध कुटिया ध्वस्त कर दी गईं।

सीएफसी से लेकर विद्यापीठ तक निगम ने हटाए अतिक्रमण

वृंदावन। तीर्थनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही वृद्धि को लेकर जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम की टीम ने सीएफसी चौराहे से विद्यापीठ चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटवाया। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।