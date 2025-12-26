साइबर ठगी के लिए कुख्यात 'मिनी जामताड़ा' में एक और मुठभेड़, 25 हजार का इनामी बदमाश मथुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

जासं, मथुरा। साइबर ठगों के लिए मिनी जामताड़ा के रूप में कुख्यात गोवर्धन के गांव देवसेरस पर पुलिस लगातार घेरेबंदी बनाए रख रही है। सर्च ऑपरेशन के बाद यहां से बदमाश राजस्थान भाग निकले थे। उसके बाद लौटते ही पुलिस मुठभेड़ में बदमाश पकड़ में आ रहे हैं। एक और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।

थाना गोवर्धन क्षेत्र में गुरुवार रात एसओजी और गोवर्धन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25 हजार रुपये के इनामी शातिर साइबर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस के साथ बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है।

गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि बदमाश कैफ निवासी ग्राम देवसेरस पर एसएसपी की ओर से 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया है। वह लंबे समय से साइबर ठगी के मामलों में वांछित चल रहा था। एसओजी व गोवर्धन पुलिस गुरुवार रात नौ बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि 25 हजार का इनामी साइबर अपराधी गाठोली से देवसेरस की ओर जाने वाले बंबे की तरफ से निकलने वाला है।

पुलिस टीम ने घेराबंदी की। मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि ग्राम देवसेरस से जुड़े साइबर अपराधियों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में फर्जी मोबाइल नंबरों और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी की जा रही थी।