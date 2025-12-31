Year Ender 2025: ब्रज में विकास को मिले पंख, करोड़ों की नई योजनाएं शुरू और कई लोकार्पित

जागरण संवाददाता, मथुरा। कान्हा की नगरी देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु कान्हा की क्रीड़ा स्थली के दर्शन करने आ रहे हैं। पग-पग पर कान्हा के क्रीड़ा स्थल हैैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुविधा विकसित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यात्रियों की सुविधा के लिए खाका खींचा। इस वर्ष 157.54 करोड़ की आठ योजनाओं का शिलान्यास हुआ।

157.54 करोड़ की आठ योजनाओं का हुआ शिलान्यास कान्हा की नगरी धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर चमक रही है। यहां होने वाले आयोजन भी आकर्षण का केंद्र हैं। मुड़िया पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज में आस्था का वैभव रहता है। हेाली का नाम आते ही ब्रज की लठामार होली श्रद्धालुओं की आंखों के आगे आ जाती है। हर माह कोई न कोई पर्व है, इन पर्वों में शामिल होने देश-दुनिया के श्रद्धालु आते हैं। परिषद द्वारा पौराणिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है।

श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं की जा रही हैं। सरकार भी ब्रज को निखारने में कमी नहीं छोड़ रही है। करोड़ों की योजनाओं से ब्रज में सुविधा विकसित की जा रही हैं। यात्री सुविधा केंद्र, पार्किंग विकसित की जा रही हैं। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की करीब 37.98 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया।

37.98 करोड़ की छह येाजनाओं का किया गया लोकार्पण फरह ब्लॉक स्थित जोधपुर झाला की वेटलैंड के संरक्षण, ईको पर्यटन, पक्षी प्रवास के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया है। यह कार्य 7.03 करोड़ से हुआ। महावन स्थित रसखना समाधि स्थल पर पार्किंग स्थल, गेस्ट हाउस, जनसुविधा विकसित करने का कार्य 3.78 करोड़ से हुआ। राया स्थित गणेश बाग का सुंदरीकरण 3.12 करोड़ से किया गया।

यमुना पुल पर फसाड लाइटिंग 3.57 करोड़ से की गई। वृंदावन में गोविंद कुंड का सुंदरीकरण 1.75 करोड़ से हुआ। बरसाना परिक्रमा मार्ग में 18.73 करोड़ से कार्य हुए। इस तरह 37.98 करोड़ की छह येाजनाओं का लोकार्पण हुआ। वहीं 157.54 करोड़ कार्य के शिलान्यास हुए। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में फसाड़ कार्य 20.99 करोड़ से शुरू हुआ।

गांव जचौंदा में शिल्पग्राम का कार्य 18.84 करोड़ से शुरू हुआ। यमुना घाट, अक्रूर घाट, मांट रोड घाट, जुगल किशोर घाट के विकास कार्य 6.73 करोड़ होगा। इस योजना का भी शिलान्यास हुआ। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में पीए सिस्टम, सीसीटीवी लगाने का शिलान्यास हुआ। यह कार्य 1.1 करोड़ से होना है।