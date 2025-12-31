Year Ender 2025: कान्हा की नगरी में 390 करोड़ के विकास कार्य, शहर बनेगा स्मार्ट

जागरण संवाददाता, मथुरा। नगर निगम कान्हा की नगरी में विकास की इबारत लिख रही है। गुजरते वर्ष में करीब 390 करोड़ रुपये से सड़क व नाली निर्माण, हेरिटेज विकास, प्रकाश व पेयजल संबंधी काम मंजूर हुए हैं। कई काम शुरू हो चुके हैं तो कई टेंडर की प्रक्रिया में चल रहे हैं। ये काम पूर्ण होने के बाद शहर स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आएगा।

वर्ष 2020 में स्मार्ट सिटी योजना को मंजूरी मिली थी। स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम लगातार विकास कार्य करा रही है। गुजरते वर्ष में करोड़ों रुपये के काम पूर्ण हो गए हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन प्रेम मंदिर, बांकेबिहारी मंदिर मार्ग एवं उसके आसपास के क्षेत्र में भी करोड़ों से विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

मल्टीलेवल कार पार्किंग तैयार, 725 गलियां होंगी पक्की इस वर्ष करीब स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपये के काम चल रहे हैं। वृंदावन में श्रद्धालुओं को सुखद अहसास के लिए भक्ति स्तंभ बनाने का काम चल रहा है। हेरिटेज विकास के काम चल रहे हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की चार भूतेश्वर से मसानी, कृष्णापुरी तिराहे से भरतपुर गेट, मछली फाटक से राजकीय संग्रहालय तक एवं होली गेट से पुराना बस स्टैंड रेलवे अंडरपास तक प्रमुख मार्ग के समेकित विकास के कार्य मंजूर हुए हैं।

जलभराव की समस्या व गलियों का अंधेरा होगा दूर कुछ पर काम चल रहा है। 113 करोड़ रुपये से 725 गलियों में इंटरलाकिंग, सीसी व नाली निर्माण कार्य मंजूर हुए हैं। 32 करोड़ रुपये से जलकल 636 कार्य कराएगा। छह करोड़ से भूतेश्वर से मसानी नाले तक भूमिगत नाला बनाएगा। प्रकाश विभाग 25 करोड़ रुपये से स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट आदि कार्य करा रहा है। 20 करोड़ रुपये से राज्य सेक्टर योजना के तहत गलियों में सड़क व नाली निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।