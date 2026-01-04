आखिर क्यों देवकीनंदन ठाकुर ने बीसीसीआई के फैसले पर जताई खुशी? बोले- सनातनियों की भावनाओं का सम्मान

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। आईपीएल 2026 के लिए केकेआर टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिर रहमान को शामिल करने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध दर्ज कराया था। लेकिन, अब बीसीसीआई ने केकेआर के स्वामी शाहरुख खान के निर्णय को दरकिनार कर बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल की टीम से बाहर करने की मांग स्वीकार कर ली, तो उन्होंने कहा बीसीसीआई ने करोड़ों सनातनियों की भावनाओं का सम्मान किया है।

मुंबई में भागवत कथा के दौरान कड़ी आपत्ति जताई थी

मुंबई में भागवत कथा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में केकेआर टीम द्वार बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिर रहमान को शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पिछले दिनों एक हिंदू युवा की हत्या कर शव जला दिया। कट्टरपंथियों ने छोटी बच्चियों एवं हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म व हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। ऐसे माहौल में केकेआर के स्वामी शाहरुख खान ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को नौ करोड़ से अधिक रुपयों में खरीदा।