क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद से की मुलाकात, जानें क्या-क्या हुई बात

जागरण संवाददाता, वृंदावन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने वृंदावन स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से शुक्रवार को मुलाकात की। इस भेंट के दौरान दीप्ति ने मैच जीतने और निरंतर सफलता पर चर्चा की। महाराज ने उन्हें जीवन व खेल दोनों के लिए मार्गदर्शन दिया।

निरंतर अभ्यास कर आगे बढ़ने की सलाह दी।दीप्ति शर्मा ने आश्रम पहुंचकर महाराज के दर्शन किए और एकांतिक वार्ता में अपने मन की बात साझा की। महाराज ने कहा मैच जीतना तो एक खेल है, लेकिन इससे पूरे देशवासी प्रसन्न हो जाते हैं। भारतवासी खेल को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखते हैं।

इसलिए खिलाड़ी को हमेशा विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा अभ्यास करना चाहिए और भगवान का चिंतन रखना चाहिए। महाराज ने कहा कि टूर्नामेंट जीतने के बाद खिलाड़ी अक्सर अभ्यास छोड़कर मनोरंजन की ओर ध्यान केंद्रित कर देते हैं।