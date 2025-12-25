चांदी लूटने के मामले में पकड़ा गया था 25 हजार का इनामी बदमाश, जेल में तबियत बिगड़ने पर आगरा करना पड़ा रेफर

जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी क्षेत्र में चांदी लूट के मामले में मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश की बुधवार को जिला कारागार में तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से आगरा रेफर कर दिया गया।

आठ दिसंबर को न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला पदी निवासी जतिन कुशवाह से करीब 10 किलो चांदी की लूट रिफाइनरी थाने से सौ कदम की दूरी पर हुई थी। पुलिस ने बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। 14 दिसंबर को बाद रेलवे स्टेशन के जंगल में लूटी गई चांदी का बंटवारा करने आए बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया।