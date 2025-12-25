Language
    चांदी लूटने के मामले में पकड़ा गया था 25 हजार का इनामी बदमाश, जेल में तबियत बिगड़ने पर आगरा करना पड़ा रेफर

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:23 AM (IST)

    चांदी लूटने के मामले में 25 हजार का इनामी बदमाश पकड़ा गया था। बदमाश को जेल में तबियत बिगड़ने पर आगरा रेफर करना पड़ा। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिय ...और पढ़ें

    अस्पताल में भर्ती बदमाश।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी क्षेत्र में चांदी लूट के मामले में मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश की बुधवार को जिला कारागार में तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से आगरा रेफर कर दिया गया।

    आठ दिसंबर को न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला पदी निवासी जतिन कुशवाह से करीब 10 किलो चांदी की लूट रिफाइनरी थाने से सौ कदम की दूरी पर हुई थी। पुलिस ने बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। 14 दिसंबर को बाद रेलवे स्टेशन के जंगल में लूटी गई चांदी का बंटवारा करने आए बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया।

    इसमें 25 हजार का इनामी अमन उर्फ नवदीप निवासी गांव जारुआ कटरा मलपुरा आगरा गोली लगने से घायल हुआ। इसके हाथ और पैर में गोली लगी। उपचार के दौरान आपरेशन से गोली निकाल दी गई। इसके बाद उसे जेल भेजा गया।

    दो दिन पूर्व ही जिला अस्पताल के डाक्टर ने उसका परीक्षण किया और उसे ठीक बताया, लेकिन बुधवार सुबह अमन उर्फ नवदीप की फिर तबीयत बिगड़ने लगी। उसके घाव वाले स्थान नीले पड़ने लगे। जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया। जिला अस्पताल के सीएमएस डा.नीरज अग्रवाल ने बताया कि मरीज को आगरा रेफर कर दिया है।