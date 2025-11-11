कथावाचक अनिरूद्धाचार्य के खिलाफ अदालत में फैसला सुरक्षित, महिलाओं पर की थी टिप्पणी

अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है ।अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने बताया कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कुछ समय पहले महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।

इस पर उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर किया था। इस मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कोर्ट ने दलील सुनीं।

दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व कथावाचक ने अदालत में अपने बयान को लेकर माफीनामा भी दाखिल किया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कथावाचक की टिप्पणी का देश के कई शहरों में महिलाओं और राजनीतिक व्यक्तियों ने विरोध किया था।