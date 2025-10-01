पड़ोसी से मांगी छाछ तो नाराज हो गई पत्नी... कहासुनी इतनी बढ़ गई, बुलानी पड़ी पुलिस; दोनों गए जेल

मथुरा के परसोती गढ़ी गांव में एक आदमी द्वारा पड़ोसी से छाछ मांगने पर उसकी पत्नी नाराज हो गई जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। पत्नी ने पुलिस को बुला लिया जिसके बाद पुलिस ने पति और छाछ देने वाले पड़ोसी दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से गांव में चर्चा का माहौल है।

जागरण टीम, मथुरा। गांव परसोती गढ़ी में बुधवार सुबह एक युवक पड़ोसी के घर से छाछ मांग लाया था। इस बात से पत्नी नाराज हो गई। जिससे पति-पत्नी में कहासुनी होने लगी। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस महिला के पति और छाछ देने वाले पड़ोसी को थाने ले गई, जहां उनका शांतिभंग के आरोप में चालान कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पड़ोसी की छाछ को लेकर थाने में बंद कराया पति गांव परसोती गढ़ी निवासी गुलफाम बुधवार सुबह अपने पड़ोसी रमजान के घर से छाछ मांग लाए थे। इस बात पर उनकी पत्नी अमरीन नाराज हो गई। छाछ के विवाद को लेकर कहासुनी बढ़ गई। महिला ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस उसके पति गुलफाम और छाछ देने वाले पड़ोसी रमजान को थाने ले गई। एसएसआई अमित तौमर का कहना है कि महिला की शिकायत पर गुलफाम और रमजान को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया है।

मुख्यमंत्री का आपत्तिजनक फोटो प्रसारित, आरोपित गिरफ्तार सुरीर। कुछ शरारती तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सुरीर थाना क्षेत्र में सामने आया है। जहां गांव परसोतीगढ़ी निवासी इरशाद अली ने चेहरा एडटिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया।

लोगों ने की पुलिस ने शिकायत थाना सुरीर क्षेत्र के गांव परसोती गढ़ी निवासी इरशाद अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो बनाकर इंटरनेट मीडिया (फेसबुक) पर प्रसारित कर दिया था। जिसे देख कुछ लोगों ने इसके स्क्रीनशाट लेकर पुलिस से शिकायत कर दी।