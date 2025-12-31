चौमुहां में तमंचा दिखा वसूली कर रहे थे बदमाश, एंबुलेंस का सायरन सुनकर हुए रफूचक्कर
जैंत क्षेत्र में एक युवक के साथ फिल्मी अंदाज में लूट और मारपीट की घटना सामने आई है। वृंदावन निवासी युवक को रास्ते में रोककर बदमाशों ने मारपीट क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, चौमुहां। जैंत क्षेत्र में एक युवक के साथ फिल्मी अंदाज में लूट और मारपीट की वारदात सामने आई है। वृंदावन निवासी युवक को रास्ते में रोककर बदमाशों ने मारपीट की। सिर पर तमंचा रखकर चौथ की मांग की। हालांकि, पीछे से आ रही एक एंबुलेंस के सायरन ने युवक के लिए जीवनदान का काम किया। इसे सुनकर बदमाश पुलिस समझकर मौके से फरार हो गए।
गोशाला नगर निवासी सूर्यप्रकाश सारस्वत ने पुलिस को दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि सोमवार शाम सात बजे वह छटीकरा से राधाकुंड की ओर जा रहे थे। तभी नगला पिसावा के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। आरोपितों की पहचान कैलाश निवासी गांव राल और उसके साथी योगेश्वर के रूप में हुई है। पीड़ित का आरोप है कि कैलाश एक शातिर अपराधी है।
पहले भी उससे दो बार में 10 हजार रुपये वसूल चुका है। सोमवार को बदमाशों ने फिर से 10 हजार रुपये की मांग की। जब सूर्यप्रकाश ने इसका विरोध किया तो सरेराह थप्पड़-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने तमंचा निकालकर सूर्यप्रकाश पर तान दिया और जान से मारने की धमकी दी। तभी छटीकरा की तरफ से एक एंबुलेंस सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। बदमाशों को लगा कि पुलिस की गाड़ी आ रही है।
पकड़े जाने के डर से आरोपित कैलाश और योगेश्वर तुरंत अपनी बाइक पर सवार होकर मौके से भाग निकले। इस बीच मौका पाकर पीड़ित ने भी वहां से भागकर अपनी जान बचाई। थाना प्रभारी जैंत उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं।
