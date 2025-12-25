Language
    इटावा से वृंदावन दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार, एक की मृत्यु; यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से घुसी कार

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:14 PM (IST)

    इटावा से मथुरा-वृंदावन जा रहे पांच दोस्तों की स्कार्पियो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और चार घायल हो गए।

    Yamuna Expressway पर गाजियाबाद से आगरा जा रहे परिवार की क्षतिग्रस्त ब्रेजा कार।

    जासं, मथुरा। मथुरा-वृंदावन घूमने आ रहे पांच दोस्तों की तेज रफ्तार स्कार्पियो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक दोस्त की मृत्यु हो गई, जबकि चार गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

    इटावा शहर की नई मंडी क्षेत्र के यदुवंशी नगर निवासी 26 वर्षीय अजय कुमार बुधवार रात को चार दोस्त इटावा के जैनपुर चौबिया निवासी विवेक यादव, नवीन यादव, विपिन यादव और शकुंतला नगर नई मंडी निवासी अमित कुमार के साथ मथुरा-वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में दर्शन को आ रहे थे। रात साढ़े 11 बजे वृंदावन की ओर जा रहे थे।

    हाईवे थाना क्षेत्र के आगरा-दिल्ली मार्ग पर कर्मयोगी नगर के सामने इनकी गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे स्कार्पियो असंतुलित होकर पलट गई। हादसे को देख आसपास से निकल रहे चालकों ने वाहनों को रोक दिया और घायलों को निकालकर पुलिस को सूचना दे दी। हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

    जहां चिकित्सकों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। जबकि उनके चारों दोस्त को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना स्वजन को दे दी गई है। प्रार्थना-पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज करके अज्ञात वाहन की तलाश की जाएगी।

     

    यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक से कार टकराई, कई घायल



    यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 119 के समीप एक ट्रक से कार टकरा गई। इसमें दो महिलाएं घायल हो गईं। गुरुवार दोपहर डेढ़ बजे रोहित नागर निवासी कनावली इंद्रानगर गाजियाबाद यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जा रहे थे। उनके साथ उनकी मां बबिता एवं पत्नी संजना भी कार में सवार थी। यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 119 के समीप आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी।

    पीछे चल रही कार ट्रक से टकरा गई। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार बबिता एवं संजना घायल हो गईं। महावन पुलिस ने 108 एंबुलेंस से घायलों को आगरा उपचार के लिए भेजा है। महावन थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कार चालक ने ट्रक चालक के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया गया है। कारवाई की जा रही है।