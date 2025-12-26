बाजार से गुजरते युवक पर सांड़ ने बोला हमला, सींग घुसाकर फाड़ दिया पेट; हालत है गंभीर

जागरण संवाददाता, मथुरा। सरकारी आश्रय स्थल बन जाने के बाद भी बेसहारा पशुओं का आतंक कम नहीं हुआ है। बाजार से गुजरते युवक पर सांड ने हिंसक होकर अप्रत्याशित हमला बोल दिया। युवक जब तक बचने की कोशिश कर पाता, उससे पहले तो सांड ने सींग उसके पेट में घुसा दिया। छह इंच पेट फट जाने से युवक की हालत नाजुक बनी हुई है।

शेरगढ़ कस्बा में पुरानी सब्जी मंडी के पास पैदल जा रहे युवक पर एक सांड़ ने अचानक हमला बोल दिया। सांड ने युवक के पेट में सींग घुसा दिया, जिससे करीब छह इंच पेट फट गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत नाजुक बताई जा रही है।

गुरुवार शाम 6.30 बजे कस्बा शेरगढ़ में पुरानी सब्जी मंडी चौराहे से पुरानी सब्जी मंडी निवासी जाबिर गुजर रहे थे। अचानक वहां खड़े एक सांड़ ने जाबिर पर हमला बोल दिया। सांड़ ने पेट में सींग घुसा कर निकाल दिया। इससे युवक का पेट करीब छह इंच फंट गया। युवक को लहूलुहान देख आसपास के लोग उसे बचाकर अस्पताल ले गए। गंभीर हालत होनेे पर उसे मथुरा हास्पिटल भेज दिया गया। युवक मजदूरी करता है।