हाथियों के अतीत की कहानी सुनकर दहल उठा ब्रिटेन की मिस यूनिवर्स का दिल... डेनिएल लैटिमर ने दिखाई संवेदनशीलता

ग्रेट ब्रिटेन की मिस यूनिवर्स डेनिएल लैटिमर ने वाइल्डलाइफ एसओएस हाथी संरक्षण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने भारत में एशियाई हाथियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हाथियों के अस्पताल का भी दौरा किया। हाथियों की कहानियां सुनकर वह भावुक हो गईं और उन्होंने इस अभियान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल में कई सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता शामिल थीं।

जागरण टीम, मथुरा/आगरा। ग्रेट ब्रिटेन की मिस यूनिवर्स डेनिएल लैटिमर ने सोमवार को हाथी संरक्षण केंद्र पहुंचकर करुणा हथिनी के साथ काफी समय बिताया। यहां संरक्षित हाथियों को देखा और जानकारी जुटाई। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने भी हाथियों का संरक्षण देखा। हाथियों के अतीत के बारे में सुन उनका दिल दहल उठा।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहीं कई प्रमुख हस्तियां, जाना हाथियों का संरक्षण लंदन के ईस्ट एंड की रचनात्मक उद्यमी एवं ग्रेट ब्रिटेन की मिस यूनिवर्स डैनियल लैटिमर सोमवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ वाइल्डलाइफ़ एसओएस हाथी संरक्षण केंद्र पहुंंचीं। उन्होंने संरक्षण केंद्र व भारत के पहले हाथी अस्पताल का दौरा किया। इसका उद्देश्य भारत में एशियाई हाथियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना था। प्रतिनिधिमंडल में मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन की प्रथम उपविजेता लुइसा बर्टन, मिस वेल्स हेलेना हाक, मिस इंटरनेशनल यूके सोफी वालेस, पूर्व मिस ग्रेट ब्रिटेन एवा मार्गन व मिस अर्थ वेल्स एबिगेल वुड शामिल रहीं।

हाथियों की पूर्व कहानी सुन रह गई हैरान, अभियान में शामिल होने का भरोसा प्रतिनिधिमंडल ने पशु चिकित्सकों व हाथियों की देखभाल करने वाले कर्मियों से बातचीत की। मिस यूनिवर्स ने कहा, वाइल्डलाइफ एसओएस का दौरा यादगार रहा। हाथियों को देख उनके अतीत के बारे में सुन मेरा दिल दहल उठा। अब मुझे हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियों की बेहतर समझ है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अधिक लोग हाथियों की कहानियों के बारे में जानें और उनके साथ हो रही क्रूरता को खत्म करने के लिए इस अभियान में शामिल हों।