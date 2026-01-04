Language
    रूपा कचौड़ी वाले ने जीता सबका दिल: विश्राम घाट की पहचान अब पूरे देश तक पहुंची, छा गई ब्रज की संस्कृति

    By Raja Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:41 AM (IST)

    मथुरा के विश्राम घाट के प्रसिद्ध रूपा कचौड़ी वाले ने कलर्स टीवी के 'लाफ्टर शेफ' शो में शिरकत की। उन्होंने ब्रज के पारंपरिक स्वाद, कचौड़ी-जलेबी और ब्रज ...और पढ़ें

    रूपा कचौड़ी वाले एक एपिसोड के दौरान।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर के विश्राम घाट की पहचान बन चुकी रूपा कचौड़ी अब देशभर के दर्शकों तक पहुंच गई है। कलर्स टीवी के लोकप्रिय और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम लाफ्टर शेफ में मथुरा के रूपा कचौड़ी वाले ने शिरकत कर ब्रज के पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का ऐसा रंग जमाया कि पूरा सेट तालियों से गूंज उठा।

    कचौड़ी–जलेबी के संग ब्रजभाषा की हंसी ठिठौली

    कलर्स टीवी पर आने वाले लाफ्टर शेफ शो अपनी अलग शैली के लिए जाना जाता है, जहां खाना बनाने के साथ हास्य और मस्ती का तड़का लगाया जाता है। इसी अंदाज में जब मथुरा से रूपा कचौड़ी वाले उर्फ रूप चतुर्वेदी पहुंचे, तो कचौड़ी-जलेबी के स्वाद के साथ ब्रज की आत्मा भी मंच पर उतर आई। पारंपरिक विधि से बने पकवानों के बीच ब्रजभाषा के कवित्त, ठेठ संवाद और देसी हंसी मजाक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शो में मौजूद कलाकार और शेफ भी खुद को मुस्कुराने से और रूपा कचौड़ी के तारीफों के पुल बांधने से खुद को नहीं रोक सके।

    कलर्स टीवी पर शनिवार-रविवार देर रात दिखेगा मथुरा का देसी अंदाज

    कार्यक्रम के दौरान मथुरा के खानपान, ब्रज संस्कृति और यहां की परंपराओं पर भी चर्चा हुई। कलाकारों ने मथुरा के स्वाद की जमकर सराहना की और कई ने ब्रज आकर कचौड़ी-जलेबी खाने की इच्छा भी जताई। शो का टीजर जारी हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लाफ्टर शेफ सीजन तीन के एपिसोड 13 के लिए यह शूटिंग की गई है। एपिसोड का पहला हिस्सा शनिवार देर रात और शेष हिस्सा रविवार देर रात प्रसारित किया जाएगा।