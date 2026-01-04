रूपा कचौड़ी वाले ने जीता सबका दिल: विश्राम घाट की पहचान अब पूरे देश तक पहुंची, छा गई ब्रज की संस्कृति

जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर के विश्राम घाट की पहचान बन चुकी रूपा कचौड़ी अब देशभर के दर्शकों तक पहुंच गई है। कलर्स टीवी के लोकप्रिय और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम लाफ्टर शेफ में मथुरा के रूपा कचौड़ी वाले ने शिरकत कर ब्रज के पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का ऐसा रंग जमाया कि पूरा सेट तालियों से गूंज उठा।

कचौड़ी–जलेबी के संग ब्रजभाषा की हंसी ठिठौली कलर्स टीवी पर आने वाले लाफ्टर शेफ शो अपनी अलग शैली के लिए जाना जाता है, जहां खाना बनाने के साथ हास्य और मस्ती का तड़का लगाया जाता है। इसी अंदाज में जब मथुरा से रूपा कचौड़ी वाले उर्फ रूप चतुर्वेदी पहुंचे, तो कचौड़ी-जलेबी के स्वाद के साथ ब्रज की आत्मा भी मंच पर उतर आई। पारंपरिक विधि से बने पकवानों के बीच ब्रजभाषा के कवित्त, ठेठ संवाद और देसी हंसी मजाक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शो में मौजूद कलाकार और शेफ भी खुद को मुस्कुराने से और रूपा कचौड़ी के तारीफों के पुल बांधने से खुद को नहीं रोक सके।