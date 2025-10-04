Language
    BJP जिलाध्यक्ष के घर फायरिंग करने का एक और आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By viveka nand Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    मथुरा में भाजपा जिलाध्यक्ष के घर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जाँच कर रही है। यह घटना 24 सितंबर को हुई थी जिसके बाद जिलाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया था।

    भाजपा जिलाध्यक्ष के घर फायरिंग का एक और आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा । भाजपा जिलाध्यक्ष के घर पर फायरिंग की घटना के एक और आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दाएं पैर में पुलिस की गोली से आरोपित घायल हुआ है। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।

    24 सितंबर को भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय को जान से मारने की धमकी देने के एक घंटे बाद उनके घर फायरिंग की गई थी। इसमें जिलाध्यक्ष बाल-बाल बच गए थे। कुछ देर बाद ही शातिर ने प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे नरदेव चौधरी को भी फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी।

    अज्ञात के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा

    जिलाध्यक्ष ने लोकेश पंडित निवासी राधाकृष्ण कालोनी गोपाल बाग कोसीकलां व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। शातिर लोकेश ने अपने साथी लक्ष्मण व एक अन्य के साथ दिल्ली में सेटिंग करके सात दिन पूर्व सफदरगंज थाना में अवैध तमंचे में बंद हो गया और जेल चला गया।

    वहीं, पुलिस ने उसके एक साथी महेश बादल निवासी खायरा छाता व हाल निवासी लाजपतनगर थाना हाईवे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। शातिर की निगरानी नहीं करने पर एसएसपी श्लोक कुमार ने कोसीकलां थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल, बठैनगेट चौकी प्रभारी अंकित मलिक और बीट कांस्टेबल सूर्य प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अब शातिर लोकेश को बी वारंट पर दिल्ली से लाकर पूछताछ करेगी।

    तलाश में जुटी थी पुलिस

    एसपी ग्रामीण एससी रावत ने बताया, इस घटना में विवेचना में प्रकाश में आए जैंत के सुनरख निवासी विष्णु की तलाश में एसओजी व छाता पुलिस जुटी थी। शनिवार की दोपहर डेढ़ बजे पुलिस को पता चला कि फरार आरोपित विष्णु छाता के अकबरपुर थीम पार्क के जंगल की ओर देखा गया है। इस पर पुलिस उपरोक्त स्थान पर पहुंची तो आरोपित ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

    बचाव कर पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें दाहिने पैर में गोली लगने से आरोपित घायल होकर गिर गया। टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया और अस्पताल ले गए। उसके पास से चोरी की बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।