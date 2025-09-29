भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार, SSP श्लोक कुमार ने थाना प्रभारी सहित चार किए लाइन हाजिर

भाजपा जिलाध्यक्ष के घर फायरिंग मामले के मुख्य सरगना लोकेश पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। कोसीकलां पुलिस ने मुठभेड़ में षड्यंत्र में शामिल एक बदमाश को भी पकड़ा है। एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर कोसीकलां थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सरगना को गिरफ्तार करने के मामले में दिल्ली पुलिस के एक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

जागरण टीम, मथुरा। भाजपा जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने का मुख्य सरगना लोकेश पंडित दो साथियों के साथ दिल्ली के सफदरगंज थाने में सांठगांठ के बाद तमंचे में बंद हो गया। वहीं कोसीकलां पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल गिरोह के एक बदमाश को मुठभेड़ में दबोच लिया।

इस घटना में एसएसपी ने कोसीकलां थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मुख्य सरगना की दिल्ली में बंद होने के मामले में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच के बाद दिल्ली पुलिस के संबंधित उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय पर की थी फायरिंग भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय को 24 सितंबर की रात शातिर लोकेश पंडित ने आगरा स्थित एक ढाबा संचालक के फोन से जस्सी मामले में न पड़ने की चेतावनी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। एक घंटे बाद ही सफेद बोलेरो से आए बदमाशों ने जिलाध्यक्ष के नरसी विलेज स्थित घर पर फायरिंग की थी, जिसमें जिलाध्यक्ष बाल-बाल बच गए थे। कुछ देर बाद ही शातिर लोकेश ने प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे नरदेव चौधरी को भी फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी।

एसएसपी ने गठित की थी चार टीमें जिलाध्यक्ष ने लोकेश पंडित निवासी राधाकृष्ण कॉलोनी गोपाल बाग कोसीकलां व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी श्लोक कुमार ने चार टीमें गठित कर शातिरों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

कोसीकलां पुलिस ने रविवार तड़के चार बजे आगरा कैनाल से अजीजपुर मार्ग से मुठभेड़ में महेश बादल निवासी खायरा छाता व हाल निवासी लाजपतनगर थाना हाईवे को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से महेश घायल हुआ है। उससे एक तमंचा-कारतूस व चोरी की एक बाइक बरामद हुई है।

एसएसपी ने लाइन हाजिर किया इधर, इस मामले में जांच के बाद लापरवाही पाए जाने पर एसएसपी श्लोक कुमार ने कोसीकलां थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल, बठैनगेट चौकी प्रभारी अंकित मलिक और बीट कांस्टेबल सूर्य प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया है। कोसीकलां की जिम्मेदारी अजय कौशल को दी है। वहीं हाईवे के अपराध निरीक्षक उमेश कुमार व मुनेंद्र पाल सिंह को बठैन गेट का चौकी प्रभारी बनाकर भेजा है।