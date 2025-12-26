बरसाना के राधारानी मंदिर में उमड़ रही जमकर भीड़, आने से पहले देख लें अब नया रूट प्लान

Language
    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    नववर्ष के कारण बरसाना के लाडली राधारानी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने शुक्रवार से 5 जनवरी तक मंदिर मा ...और पढ़ें

    बरसाना के राधारानी मंदिर में उमड़ी भीड़।

    संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना (मथुरा)। नववर्ष के चलते लाडली के धराधाम बरसाना में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राधारानी मंदिर पर भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने शुक्रवार से पांच जनवरी तक वनवे कर दिया है। वहीं भीड़ के दबाव को देखते हुए सुरक्षा गार्डों की बढ़ोतरी की है।

    गुरुवार को राधारानी मंदिर में आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे व महिलाओं की चीख निकल पड़ी। नववर्ष के चलते आ रही भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने शुक्रवार से पांच जनवरी तक राधारानी मंदिर मार्ग वनवे कर दिया है। इस दौरान श्रद्धालुओं को बड़ी सिंहपौर से रेलिंग के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा।

    वहीं परिक्रमा देने वाले श्रद्धालु तथा रोपवे से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सिंहपौर से प्रवेश कराया जाएगा। नंदगांव छाता की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को राधा बिहारी इंटर कालेज के सामने नाले की पटरी से गोवर्धन रोड की तरफ भेजा जाएगा। गोवर्धन से आने वाले वाहनों को एक तरफ से प्रवेश कराया जाएगा।

    कस्बे के अंदर वनवे की व्यवस्था रहेंगी। नववर्ष के चलते 30 दिसंबर की शाम से ही कस्बे में वाहनों की नो एंट्री होगी। मंदिर समिति के रिसीवर यज्ञपुरुष गोस्वामी ने बताया कि भीड़ के चलते पांच जनवरी तक राधारानी मंदिर मार्ग वनवे कर दिया गया है। वहीं करीब 15 से 20 सुरक्षा गार्ड भी बढ़ाए गए है। मंदिर में भीड़ का दबाव होने पर श्रद्धालुओं को सफेद छतरी के पास रोका जाएगा।

     

    मंदिर मार्गों से पुलिस ने हटवाया अतिक्रमण

    कान्हा प्रिया बृषभानु दुलारी के श्रीचरणों में नववर्ष मनाने के लिए श्रद्धालु शुक्रवार से ही बरसाना में पहुंचने लगे है। ऐसे में कस्बे के तमाम धर्मशाला व गेस्टहाउस फुल हो चुके हैं। भीड़ के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जयपुर मंदिर मार्ग से राधारानी मंदिर मार्ग तक लग रही अवैध दुकानों को हटवाया। सुदामा चौक व पुराना अड्डा से भी अवैध दुकानें हटवाई गईं।

    शुक्रवार को सुबह से ही कस्बे में वाहनों की लंबी कतार थी। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को देखने एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार यादव शाम को बरसाना पहुंचे। उन्होंने नया बस स्टैंड, पीली कोठी तिराहा तथा बरसाना देहात में सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाया। थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा ने बताया कि भीड़ के चलते मंदिर आने जाने वाले सभी मार्गों से अवैध अतिक्रमणों को हटवाया गया है।