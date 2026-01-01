साल के पहले दिन दो लाख से ज्यादा लोगों ने लिया ठाकुर बांकेबिहारी का आशीर्वाद, मंदिर से लेकर गलियों तक आपाधापी

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। नए वर्ष की शुरुआत ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के साथ करने की लालसा लिए देश के विभिन्न प्रांतों के लाखों भक्त वृंदावन पहुंच गए। सुबह भले ही मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ में शुरू हुई वृद्धि के बाद श्रद्धालुओं के कदम थम नहीं रहे थे। मंदिर आने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आगे बढ़ती नजर आ रही थी।

ऐसे में पुलिस ने कमान संभाली और बैरियर लगाकर जगह जगह श्रद्धालुओं को रोक रोककर आगे बढ़ाया तो घंटों श्रद्धालुओं को भीड़ के दबाव से जूझते हुए आराध्य के दर्शन संभव हो सके। देर शाम तक श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। तो व्यवस्थाएं भी ध्वस्त होती नजर आईं। मंदिर प्रांगण में दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को बाहर निकालने में पुलिस व सुरक्षागार्डों को ठिठुरनभरी सर्दी में पसीना बहाना पड़ गया।

वर्ष के पहले दिन लगभग दो लाख भक्तों ने आराध्य के दर्शन कर साल की शुरुआत की। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में गुरुवार को वर्ष के पहले दिन जब मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन, सुबह दस बजे के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होना शुरू हुआ ताे भक्तों के कदम थमे नहीं।

मंदिर आने वाले एंट्री पाइंट विद्यापीठ व जुगलघाट से भीड़ के दबाव को पार करते हुए श्रद्धालुओं को करीब एक घंटे का समय मंदिर पहुंचने तक लगा। ऐसे में भीड़ के बीच फंसी महिलाओं और बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने मंदिर के अंदर भीड़ का दबाव न बन सके। इसके लिए श्रद्धालुओं को बैरियर पर रोक रोककर आगे बढ़ाया।

जहां भी बैरियर पर श्रद्धालुओं को रोका जाने लगा, पीछे से भीड़ का दबाव बढ़ने लगता। ऐसे में महिलाअों, बच्चों काे भीड़ के दबाव में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जैसे ही बैरियर खुलता श्रद्धालु दौड़कर आगे बढ़ने लगते और आगे बैरियर पर फिर भीड़ का दबाव बन जाता। मंदिर चबूतरे पर चढ़ने के लिए श्रद्धालुओं की बीच आपाधापी का माहौल दिनभर बना रहा।