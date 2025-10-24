बांके बिहारी मंदिर: गर्मी से महिला श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

संवाद सहयोगी, जागरण वृंदावन। शुक्रवार दोपहर श्री बांके बिहारी के दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु की तबीयत अचानक रास्ते में स्नेह बिहारी मंदिर के समीप बिगड़ गई। उन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, सोनिया पत्नी दीपक राजपूत (उम्र लगभग 40 वर्ष) निवासी बाई का बगीचा, घमपुर, जबलपुर, दर्शन के लिए मंदिर की ओर से आ रही थी। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मौके पर मौजूद डा ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया।