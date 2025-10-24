Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बांके बिहारी मंदिर: गर्मी से महिला श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:22 PM (IST)

    वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आई कुछ महिला श्रद्धालुओं की गर्मी और भीड़ के कारण तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गर्मी और उमस को कारण बताया है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

     श्री बांके बिहारी मंदिर। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण वृंदावन। शुक्रवार दोपहर श्री बांके बिहारी के दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु की तबीयत अचानक रास्ते में स्नेह बिहारी मंदिर के समीप बिगड़ गई। उन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए रेफर किया गया है।

    जानकारी के अनुसार, सोनिया पत्नी दीपक राजपूत (उम्र लगभग 40 वर्ष) निवासी बाई का बगीचा, घमपुर, जबलपुर, दर्शन के लिए मंदिर की ओर से आ रही थी। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मौके पर मौजूद डा ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- बांके बिहारी मंदिर में एक नंबर गेट से मिला प्रवेश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर मची खलबली

    प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर मानते हुए उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया। महिला को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया है और चिकित्सक लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

     