बांकेबिहारी मंदिर पर वीकेंड में फिर उमड़ी भीड़, गलियों में भी लगी रही लंबी लाइनें

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वर्ष के पहले वीकेंड पर पौष पूर्णिमा को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच गई। ऐसे में मंदिर के अंदर और बाहर व्यवस्था बनाए रखने को पुलिसकर्मी व सुरक्षागार्डों ने सर्दी में भी जमकर पसीना बहाया। सुबह से शुरू हुई भक्तों की भीड़ दोपहर को मंदिर के पट बंद होने तक बनी रही।

जबकि शाम को एकबार फिर मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं ने आराध्य के दर्शन किए। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शनिवार को पौष पूर्णिमा के साथ वर्ष के पहले वीकेंड पर देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट थी। लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि होने लगी और देखते ही देखते मंदिर की गलियों में भीड़ का दबाव बनने लगा।

पुलिस ने श्रद्धालुओं को बैरियर पर रोक रोककर आगे बढ़ाया। ऐसे में भीड़ का दबाव बनने लगा। लेकिन, मंदिर में सुरक्षागार्डों व पुलिस ने दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को लगातार बाहर निकाले जाने से बाहर खड़े श्रद्धालुओं को अधिक देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा।