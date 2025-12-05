Banke Bihari Temple: अब मंदिर में नहीं होगी धक्का मुक्की, कतारबद्ध होकर कराए जाएंगे श्रद्धालुओं को दर्शन

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) में वर्ष के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। 15 दिसंबर से पांच जनवरी तक लाखों की भीड़ को नियंत्रित करना भी चुनौती है। जब तक मंदिर के अंदर स्थाई रेलिंग नहीं लगती, तब तक ढाई मीटर की अस्थाई रेलिंग से कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। इसी रेलिंग से होकर गेट संख्या दो और तीन से श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस रेलिंग के बीच एक ऐसी रेलिंग भी शामिल है, जो दोनों गेटों से आने वाले श्रद्धालुओं काे गेट संख्या एक और चार की ओर पहुंचाएगी। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वर्ष के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि 15 दिसंबर के बाद से शुरू हो जाएगी।

उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने मंदिर में स्थाई रूप से रेलिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञों की टीम सर्वे करेगी। इस सर्वे में कुछ समय लग सकता है, तब तक तात्कालिक व्यवस्था की गई है।

उच्चाधिकार प्रबंधन समिति सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया मंदिर प्रांगण में भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की गई है। गेट संख्या दो और तीन से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रांगण के बीच ढाई मीटर चौड़ी रेलिंग में प्रवेश कराया जाएगा।