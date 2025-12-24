ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में क्रिसमस से पहले ही उमड़ पड़ी भीड़, व्यवस्थाएं बनाना हुआ मुश्किल
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में नए साल से पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। क्रिसमस को लेकर शुरू हुई स्कूलों की छुट्टियों के चलते आसपास के राज्यों ...और पढ़ें
जासं, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वर्ष के अंत में भीड़ उंमड़ने लगी है। बुधवार को सुबह से मंदिर में खासी भीड़ रही। मंदिर के पट खुलने तक बाहर गली में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। ऐसे में उन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया।
गुरुवार को 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश है, ऐसे में ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। बुधवार सुबह मंदिर के पट पौने नौ बजे खुले, लेकिन श्रद्धालु इससे पहले ही मंदिर के बाहर डट गए। पट खुले तो श्रद्धालुओं ने मंदिर मेें प्रवेश किया। कुछ देर में ही मंदिर के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए।
इससे मंदिर में हालात बिगड़ गए। सुरक्षा कर्मियों को भी खासी दिक्कतों का सामंना करना पड़ा। दोपहर एक बजे जब पट बंद हुए तो भी भीड़ बन रही। शाम को फिर साढ़े चार बजे पट खुले तो यही हालात बने। अब पांच जनवरी तक ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। वर्ष के अंतिम दिनों में स्थिति और भी खराब होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।