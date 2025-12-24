ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में क्रिसमस से पहले ही उमड़ पड़ी भीड़, व्यवस्थाएं बनाना हुआ मुश्किल

जासं, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वर्ष के अंत में भीड़ उंमड़ने लगी है। बुधवार को सुबह से मंदिर में खासी भीड़ रही। मंदिर के पट खुलने तक बाहर गली में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। ऐसे में उन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया।

गुरुवार को 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश है, ऐसे में ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। बुधवार सुबह मंदिर के पट पौने नौ बजे खुले, लेकिन श्रद्धालु इससे पहले ही मंदिर के बाहर डट गए। पट खुले तो श्रद्धालुओं ने मंदिर मेें प्रवेश किया। कुछ देर में ही मंदिर के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए।