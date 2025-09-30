Language
    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन समय पर विवाद, सेवायतों ने कमेटी के आदेश को नकारा; पुराने टाइम पर खोले पट

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:25 PM (IST)

    बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के समय को लेकर विवाद हो गया। हाईपावर मैनेजमेंट कमेटी ने दर्शन समय में बदलाव का आदेश दिया था जिसके अनुसार मंदिर के पट सुबह 7 बजे खुलने थे लेकिन सेवायत ने पुराने समय 7 बजकर 45 मिनट पर ही पट खोले। सेवायत का कहना है कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और इस विषय पर कमेटी से बात की जाएगी।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में मंगलवार सुबह से दर्शन समय में परिवर्तन होना था। बांकेबिहारी मंदिर हाईपावर मैनेजमेंट कमेटी के आदेश के विपरीत मंगलवार सुबह पुराने समय 7 बजकर 45 मिनट पर ही मंदिर के पट खुले। मंदिर सेवायत का कहना है दर्शन समय के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कमेटी से चर्चा की जाएगी।

    मंदिर सेवायत ने नहीं माने कमेटी के आदेश

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर हाईपावर मैनेजमेंट कमेटी की सोमवार शाम हुई बैठक में दर्शन समय में तत्काल प्रभाव से वृद्धि करने के आदेश दिए थे। मंगलवार सुबह आदेश लागू होने थे। लेकिन, सेवाधिकारी बिट्टू गोस्वामी ने पुराने समय पर ही पट खोले।

    प्रबंधक मुनीश शर्मा ने कहा सेवायत को आदेश रात में ही दे दिया गया था। लेकिन, सेवायत का कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व में जो समय निर्धारित किया था, उसी के मुताबिक पट खोले जा रहे हैं।

    कमेटी ने आज से दिए थे इस समय मंदिर खाेलने के आदेश

    नए समय को लेकर कमेटी से वार्ता की जाएगी। प्रबंधक मुनीश शर्मा ने कहा पूरी रिपोर्ट कमेटी के समक्ष रखी जाएगी। हाईपावर कमेटी ने मंगलवार से मंदिर के पट सुबह 7.45 बजे के बजाए सात बजे खोलने का आदेश दिया था, जबकि पट बंद करने के लिए दोपहर 12 बजे के बजाए 12.30 बजे का समय निर्धारित किया है। इसी तरह शाम को पट खुलने के लिए 5.50 बजे के बजाए 4.15 बजे का समय निर्धारित है। रात में पट बंद करने के लिए पहले की तरह ही 9.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 