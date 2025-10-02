Banke Bihari Mandir: ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर दर्शन समय विवाद में सेवायतों की मनमानी! पुराने समय पर खोले पट

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के समय को लेकर विवाद जारी है। हाईपावर कमेटी के आदेश के बावजूद सेवायतों ने मंदिर के पट पूर्व निर्धारित समय पर ही खोले। सेवायतों का कहना है कि हाई कोर्ट के पुराने आदेश के अनुसार ही वे चलेंगे जब तक कमेटी लिखित में कुछ और आदेश नहीं देती। समय बढ़ने की सूचना पर पहुंचे श्रद्धालुओं को निराशा हुई।

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन का समय न बढ़ाने पर मंदिर सेवायत अड़े हैं। हाईपावर कमेटी के आदेश को लगातार दूसरे दिन भी हवा में उड़ा दिया। मंदिर पूर्व निर्धारित समय पर ही खोले गए, जबकि उससे पहले ही नए समय को देख श्रद्धालु मंदिर के बाहर पहुंच गए और इंतजार करते रहे। अब सेवायत कहते हैं कि पहले हाईपावर कमेटी पहले उन्हें यह लिखकर दे कि पूर्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंदिर का समय बढ़ाने के जिस आदेश पर रोक लगाई थी, वह लागू नहीं होगा।

हाईपावर कमेटी के आदेश को नकार रहे सेवायत ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण को लेकर मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर मैनेजमेंट कमेटी ने मंदिर का समय बढ़ाने का आदेश दिया। इसे 30 सितंबर से लागू करना था। लेकिन सेवायतों ने समय बढ़ाने के आदेश को नहीं माना।

नए आदेश के मुताबिक सुबह सात बजे मंदिर के पट खुलने हैं, लेकिन सेवायतों ने पहले से निर्धारित पौने आठ बजे ही पट खोले।

इसी तरह साढ़े 12 बजे के बजाए 12 बजे ही बंद किया।

शाम को भी 4.15 बजे के बजाए पहले से निर्धारित 5.30 बजे पट खोले और रात में 9.30 बजे बंद कर दिए।

लगातार दूसरे दिन भी सेवाधिकारी बिट्टू गोस्वामी ने मंदिर के पट पौने आठ बजे ही खोले।

इसी तरह शाम को भी साढ़े पांच बजे ही पट खोले गए। बोले, कमेटी लिखकर दे पूर्व का हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं बिट्टू गोस्वामी का कहना है कि वर्ष 2022 में निचली अदालत ने दर्शन का समय प्रशासन के कहने पर बढ़ाया था, लेकिन उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया था। अभी वही आदेश लागू है। सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी को स्पष्ट आदेश है कि वह मंदिर की सेवा-पूजा में हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन करेगी।

सेवायतों का कहना है कि अगर वह हाईपावर कमेटी के आदेशों का पालन करते हैं और हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश की अवमानना होगी। मंदिर सेवाधिकारी बिट्टू गोस्वामी ने सीधे तौर पर कहा कि हाईपावर कमेटी यह लिखकर दे कि हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई समय वृद्धि पर रोक अब लागू नहीं है, तभी हम उसका आदेश मानेंगे।

श्रद्धालुओं को हुई निराशा दर्शन के लिए समय बढ़ाने की सूचना पर अब श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं, लेकिन उन्हें मंदिर के पट न खुलने पर निराशा हो रही है। बुधवार को कानपुर के किदवई नगर निवासी रितु शुक्ला परिवार के साथ मंदिर पहुंचीं। वह पौने सात बजे ही मंदिर पहुंच गईं, लेकिन एक घंटे के बाद मंदिर खुला। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर निवासी सुशीला पति के सात साढ़े छह बजे ही पहुंच गईं। लेकिन उन्हें भी दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ा।