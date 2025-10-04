Banke Bihari Temple: दर्शन समय बढ़ाने पर कोर्ट ने दिया हाईपावर कमेटी को नोटिस, अगली सुनवाई तय

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय को बढ़ाने के आदेश पर हाईपावर कमेटी को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मंदिर की सेवा पूजा में बदलाव का अधिकार हाईपावर कमेटी को नहीं है।

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन के समय में बढ़ोतरी करने के आदेश पर हाईपावर कमेटी को नोटिस भेजा जा रहा है। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय ने शुक्रवार को यह आदेश किए। अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अन्य ने याचिका दायर की थी। मंदिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने दर्शन के समय में करीब ढाई घंटे की वृद्धि का आदेश बीते सोमवार को किया था।

हालांकि, अभी मंदिर सेवायतों ने इसे लागू नहीं किया है। समय बढ़ाने के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, एडवोकेट दीपक शर्मा और गिरधारी लाल शर्मा ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां याचिका दायर की थी।

उन्होंने तर्क दिया कि मंदिर की सेवा पूजा में कुछ भी बदलाव करने का आदेश हाईपावर कमेटी को नहीं है। कहा कि 14 नवंबर 2022 को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने भी समय बढ़ाने का आदेश दिया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई।

वादी पं. गिरधारी शर्मा ने कहा कि कानून की दृष्टि में ठाकुर जी एक विधिक व्यक्तित्व है। उनकी सेवा एक प्राणयुक्त विग्रह की तरह करते हैं। ऐसे में आस्था से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन समय बढ़ाएं: कमेटी वहीं, कमेटी ने लिए गए निर्णयों को लागू कराने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। कमेटी सचिव व डीएम सीपी सिंह ने मंदिर प्रबंधक मुनीष शर्मा को लिखे पत्र में कहा है कि 11 सितंबर को कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रभावी कराया जाए। मंदिर में वीआईपी व्यवस्था पूरी तरह बंद रहे।