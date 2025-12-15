Banke Bihari Mandir: गोस्वामियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्रबंधन समिति को नोटिस, दर्शन समय बढ़ाने से जुड़ा है मामला
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के दर्शन के समय में वृद्धि के आदेश के विरुद्ध, गोस्वामिय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने 12 सितंबर को हुई बैठक में ठाकुर जी के दर्शन के समय में प्रतिदिन करीब पौने तीन घंटे बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में हुई याचिका में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समिति को नोटिस जारी किए हैं। अब समिति सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने भीड़ नियंत्रण के लिए ठाकुर जी के दर्शन के समय में प्रतिदिन करीब पौने तीन घंटे बढ़ोतरी करने का आदेश दिया था। लेकिन यह आदेश सेवायतों ने लागू नहीं किया। दर्शन का समय बढ़ाने के विरोध में सेवायतों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ठाकुर जी की सेवा बाल रूप में होती है, इसलिए उन्हें विश्राम के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है।
दर्शन का समय यदि बढ़ाया गया, तो ठाकुर जी के विश्राम में खलल पड़ेगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेच ने सोमवार दोपहर प्रबंधन कमेटी को नोटिस जारी करने को कहा। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति को नोटिस जारी किया है। इसकी सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होगी।
