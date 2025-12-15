Language
    Mathura News: रातोंरात बुलडोजर ने ध्वस्त किए 150 चैंबर, वकीलों में आक्रोश; न्यायालय परिसर में हड़ताल

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:02 PM (IST)

    मथुरा में जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट परिसर में स्थित सरकारी भूमि पर बने 150 वकीलों के चैंबर रातोंरात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। इससे वकीलों में आक्रोश फ ...और पढ़ें

    मथुरा में ध्वस्त किए गए वकीलों के चैंबर।

    जासं, मथुरा। जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित हल्दी घाटी सरकारी भूमि पर शनिवार रात को बुलडोजर चलवा दिए। 150 वकीलों के चैंबर ध्वस्त कर दिए गए। सुबह चेंबर्स ध्वस्त देख वकीलों में आक्रोश फैल गया।

    हंगामा करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध-प्रदर्शन किया। वकीलों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने बिना नोटिस उनके चैंबर ध्वस्त कराए हैं। इससे उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, सामान नष्ट होने से लाखों का नुकसान हुआ है।

    वकीलों ने सोमवार को हड़ताल का एलान करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। कलक्ट्रेट परिसर में पुराना एसएसपी आफिस के पीछे हल्दी घाटी नाम से भूमि है। यहां पर दो-ढाई वर्ष से 150 से अधिक वकील चैंबर बनाकर विधि व्यवसाय करते हैं।

    इन चैंबरों से करीब 500 अधिवक्ता जुड़े हुए थे। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार देर रात इन चैंबरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। 150 से अधिक चैंबर को ध्वस्त कर दिया। रविवार सुबह जानकारी होने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया।

    दोपहर ढाई बजे वकीलों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अधिवक्ताओं ने बताया इस मनमानी से सैकड़ों वकीलों का काम-धंधा प्रभावित हुआ है।

    रातों रात चैंबर्स ध्वस्त कर प्रशासन ने हठधर्मिता का परिचय दिया है। वकीलों ने बताया कि चैंबरों में उनके कंप्यूटर, लैपटाप, प्रिंटर, पंखे, कूलर, एसी आदि जरूरी सामान के अलावा बड़े मुकदमों की फाइलें भी रखी थीं, जो तहस-नहस हो गई।

    वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते जिला प्रशासन ने इन चैंबरों को फिर से नहीं बनवाया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

    बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार लवानिया ने अधिवक्ताओं के साथ में रहते हुए सोमवार से हड़ताल करने की चेतावनी दी है। कहा पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया जाएगा।

     

    सिटी मजिस्ट्रेट ने नहीं उठाए फोन

    रात में की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने फोन तक रिसीव नहीं किए। वहीं अन्य अधिकारियों ने भी मामले पर चुप्पी बनाए रखी।