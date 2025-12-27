Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में उमड़ पड़ा भक्तों का सैलाब, गलियों में लगीं लंबी लाइनें; दो श्रद्धालु बेहोश

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    वृंदावन में साल के अंत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में व्यवस्था बिगड़ गई है। भीड़ के दबा ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांकेबिहारी मंदिर में शनिवार को उमड़ी भीड़।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। वर्ष के अंतिम दिनों में तीर्थनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपार भीड़ के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर से लेकर निधिवन राज मंदिर तक भीड़ का दबाव है। शनिवार को सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर उमड़ी कि मंदिर के बाहर और अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं बची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीड़ में फंसकर महिला समेत दो श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल मे भर्ती कराया गया। वर्ष के अंतिम दिनों व नए वर्ष की शुरुआत ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन करने की इच्छा लिए लाखों श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डाल लिया है। शहर के होटल, गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं। तो शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं की चहलकदमी ही नजर आ रही है।

    ऐसे में श्रद्धालु सुबह से शाम तक मंदिरों दर्शन कर समय बिता रहे हैं। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के लिए शनिवार की भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी तो पुलिस ने व्यवस्था के लिए मोर्चा संभाला। श्रद्धालुओं काे रोक-रोककर आगे बढ़ाया जाने लगा। जबकि मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं का ठहराव खत्म करने के लिए गार्डों ने जमकर पसीना बहाया। बावजूद इसके श्रद्धालुओं को राहत नहीं मिली।

    मंदिर में सुबह दस बजे पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी 78 वर्षीय श्यामसुंदर विश्वास अपनी पुत्री महुआ मजूमदार के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे कि मंदिर प्रांगण में अचानक उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिन्हें मंदिर में तैनात चिकित्सकों के पास पहुंचाया। इसके कुछ देर बाद ही पंजाब के होशियारपुर से पति सुरेंद्र सिंह के साथ दर्शन को आई 52 वर्षीय महिला रेखा रानी की मंदिर प्रांगण में तबीयत बिगड़ी और बेहोश हो गई।

    दोनों ही श्रद्धालुओं को पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। जहां दोनों का ही उपचार चल रहा है। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के साथ राधावल्लभ मंदिर, राधादामोदर, सेवाकुंज, राधारमण, रंगजी मंदिर के अलावा निधिवन राज मंदिर में भी भक्तों की भीड़ का भारी दबाव बना हुआ है। निधिवन राज मंदिर के अंदर ही नहीं बाहर बाजार में भीड़ के दबाव में श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ रही है।

    घंटों भीड़ का दबाव झेलते हुए श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पा रहे हैं। मंदिर में बड़ा परिसर होने के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने से कठिनाईयों से दर्शन संभव हो पा रहे हैं। यही हालात राधारमण मंदिर तक बने हुए हैं। निधिवन राज मंदिर से राधारमण मंदिर तक भीड़ का दबाव ऐसा कि कदम रखने तक को जगह नहीं मिल रही।

    श्रद्धालुओं में आपाधापी का माहौल बना हुआ है। सुबह और शाम मंदिर के पट खुले रहने के दौरान रास्तों पर भीड़ का दबाव व्यवस्था को बदतर बना रहा है।