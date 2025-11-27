Language
    मोबाइल पर आया शादी का कार्ड, APK फाइल ने 12 घंटे तक कर दिए 200 मोबाइल हैंग

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:08 PM (IST)

    मथुरा के वृंदावन में एक व्यक्ति द्वारा शादी का कार्ड एपीके फाइल के रूप में भेजने से उसके और 200 अन्य लोगों के मोबाइल 12 घंटे तक हैंग हो गए। कार्ड भेजने वाले ने पुलिस को सूचना दी। साइबर थाना प्रभारी ने अनजान फाइलें डाउनलोड न करने की चेतावनी दी है, क्योंकि इनसे निजी जानकारी और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संस, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। मोबाइल पर एपीके फाइल से शादी का कार्ड भेजना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। एपीके फाइल मोबाइल में पीडीएफ फाइल में के रूप में दिखाई दे रही थी।

    इससे कार्ड भेजने वाले के साथ दो सौ परिचितों के मोबाइल करीब 12 घंटे तक हैंग हो गए। जब इस बात की जानकारी कार्ड भेजने वाले को पता चली तो तत्काल पुलिस को जानकारी दी। 12 घंटे बाद सभी के मोबाइल ठीक हो गए।

    गोपीनाथ नगला निवासी कैटरर उदय सिंह ने बताया उसके मोबाइल में दो सौ नंबर सेव हैं। इन नंबरों पर उसने 28 नवंबर की शादी का कार्ड भेजा। मंगलवार को उसका मोबाइल अचानक हैंग हो गया।

    पहले तो उन्होंने इसे मोबाइल में साधारण खराबी मान लिया। लेकिन, जब उसके परिचितों के भी फोन आने लगे तो इस एपीके फाइल के कारण मोबाइल हैंग होने की पता चली। सभी लोगों को अपने मोबाइल बंद करने पड़े।

    उदय सिंह ने बताया कि देखने में फाइल पीडीएफ जैसी थी। लेकिन, वास्तव में एपीके फाइल थी। जिसने भी खोला 12 घंटे तक मोबाइल हैंग हो गए।

    मामले पर साइबर थाना प्रभारी रफत मजीद ने लोगों को सचेत किया कि किसी भी अनजान फाइल, लिंक, पीडीएफ या एपीके को कभी डाउनलोड न करें।

    यह मोबाइल को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ निजी जानकारी और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कहा सतर्क रहें और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत दें।

