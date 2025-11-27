Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    21 करोड़ की साइबर ठगी, मथुरा में कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत को दाखिल याचिका

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    मथुरा में गो ट्रस्ट के नाम पर 21 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में आरोपी इमरान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। उस पर शिव गौरा गोसेवा ट्रस्ट के खातों में संदिग्ध लेनदेन का आरोप है, जिनमें 21 करोड़ रुपये जमा हुए और निकाले गए। जांच में पता चला कि इन खातों पर कई साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। अदालत ने विवेचना प्रभावित होने की आशंका जताई।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे तृतीय ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने गो ट्रस्ट के नाम पर 21 करोड़ की आनलाइन ठगी करने वाले आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

    अदालत में जमानत याचिका का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा किया गया।

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि साइबर थाने में शिव गौरा गोसेवा ट्रस्ट के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक कैंट शाखा में खुलवाए गए करंट खातों में चार तारीखों में करीब 21 करोड़ रुपये जमा होने और उन खातों से काफी पैसे निकाले जाने के बाद बाकी रकम को बैंक द्वारा होल्ड पर डाल दिए जाने की सूचना साइबर थाने को दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर थाने ने जब इन खातों के बारे में जानकारी की तो पता लगा कि इन पर 100 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज की गई है। इसमें आरोपित इमरान की भूमिका सह आरोपित की है। एडीजीसी ने न्यायाधीश को बताया कि इस मामले में विवेचना जारी है।

    इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं कि सह आरोपित नौशाद द्वारा सह आरोपित अभिषेक के खाते में धनराशि ट्रांसफर की गई। अभिषेक ने गिरोह के सदस्य इमरान के खाते में सात सितंबर को दस-दस हजार रुपये ट्रांसफर किए।

    आरोपित को जमानत पर रिहा किया जाने पर इस गंभीर नेटवर्क के संबंध में की जा रही विवेचना प्रभावित होगी। इसके साथ ठगी की गई धनराशि को भी ठिकाने लगाने और साइबर अपराध में शामिल होने और साक्ष्यों को मिटाया जा सकता है।

    इस पर एडीजे तृतीय ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने एडीजीसी द्वारा दी गई दलीलों के मद्देनजर इमरान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।