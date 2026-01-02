दो हिस्सों में कटा मिला आंध्रप्रदेश के RAF जवान का शव, टूटे मिले मोबाइल से बड़ी मुश्किल से शिनाख्त; दिल्ली में थी तैनाती

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली में तैनात आरएएफ के जवान का शव मथुरा जंक्शन के समीप रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में पड़ा मिला। जवान के टूटे मोबाइल से सिम निकालकर दूसरे मोबाइल में डाल उसकी शिनाख्त की गई। जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक को बुधवार की रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि आगरा एंड के आउटर पर किसी युवक का शव दो हिस्सों में कटा पड़ा है। इस सूचना पर जीआरपी थाने पर तैनात उप निरीक्षक विवेक व सिपाही इंद्रजीत मौके पर पहुंचे। उप निरीक्षक व सिपाही ने शव को रेलवे ट्रैक से हटवाकर किनारे किया। शव के निकट ही एक मोबाइल फोन टूटा पड़ा था।

उप निरीक्षक ने टूटे मोबाइल फोन से सिम निकाल कर उसे अपने मोबाइल फोन में डालकर शव की पहचान के प्रयास शुरू किए। इसी आधार पर शव की पहचान 25 वर्षीय बोरा सत्यनारायना निवासी ग्राम बोंदादेपेट, तालुक कल्ला जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश के रूप में हो गई। जवान की शादी नहीं हुई थी।



जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि बोरा सत्यनारायना आरएएफ की 194 बटालियन दिल्ली में तैनात था। सूचना मिलने के बाद बटालियन के एसी सहित कई जवान मृ़तक के स्वजन के साथ पोस्टमार्टम गृह पहुंच गए। जवान का शव पटरियों पर दो हिस्सों में कटा हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।