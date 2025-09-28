प्रेमिका ने दूसरे से शादी की तो EMT ने कर ली आत्महत्या, CHC में छत पर फंदे ले लटकता मिला शव
मथुरा के नौहझील सीएचसी में एक एम्बुलेंस कर्मी ने छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी प्रेमिका की दूसरी जगह शादी होने से परेशान था। पुलिस ने गोतस्करों को पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाया लेकिन ईएमटी के वापस न आने पर खोजबीन की गई। उसका शव छत पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। सरकारी एंबुलेंस के एक ईएमटी ने नौहझील सीएचसी की छत पर डिश की केबिल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मुठभेड़ में घायल हुए गोतस्करों को एंबुलेंस में बैठाने के बाद काफी देर तक कर्मी नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की।
सीएचसी की छत पर उसका शव फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि प्रेमिका की दूसरी जगह पर शादी तय होने से एंबुलेंस ईएमटी परेशान चल रहा था।
कासगंज के रहने वाले साकेत कुमार शर्मा सरकारी एंबुलेंस में ईएमटी के पद पर कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी नौहझील सीएचसी पर लगी हुई थी। शनिवार रात को ईयरफोन लगाए सीएचसी की छत पर टहल रहे थे। नौहझील पुलिस ने मुठभेड़ में दो गोतस्कर गिरफ्तार किए थे।
पुलिस दोनों घायलों को सीएचसी लाकर एंबुलेंस में बैठा दिया। काफी देर तक ईएमटी के नहीं आने पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस को सीएचसी की छत पर ईएमटी का शव डिश की केबिल से बने फंदे पर लटका मिला।
पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस ईएमटी का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
युवती की शादी तय होने से वह परेशान चल रहा था। इसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। नौहझील थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। फिलहाल इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है।
