दिल्ली आगरा हाईवे पर बदमाशों का दुस्साहस, ओवरटेक कर रुकवाई कार; चालक से मारपीट और लूटपाट

जागरण टीम, कोसीकलां/छाता। दिल्ली आगरा हाईवे पर होटल दिल्ली दरबार के समीप कुछ कार सवार बदमाशों ने सवारियों से भरी कार को रूकवा लिया। चालक से जमकर मारपीट और लूटपाट की। जिसके बाद बदमाश भाग निकले। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है।

घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार की सुबह भूपगढ़ होडल हरियाणा निवासी खेमचंद ईको कार में सवारियां भरकर मथुरा जा रहा था। बकौल घायल खेमचंद करीब पौने सात बजे जब वह होटल दिल्ली दरबार के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रही एक अर्टिगा कार ने ओवरटेक कर गाड़ी को रूकवा लिया। खेमचंद ने कार को पैट्रोल पम्प के सामने रोका।

कार रूकते ही अर्टिगा सवार पांच लोगों ने उसे कार में दबोच लिया। खेमचंद से मारपीट करते हुए लूटपाट की, जब उसने उनका विरोध किया तो वे तमंचा, लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पडे। उसके साथ मारपीट की और उसके गले में फंदा डालकर हाईवे पर खींच लिया। बदमाश उसे लहूलुहान करते रहे। अचानक हुए इस हमले को देखकर कार सवार सवारियां भी भयभीत हो गई और चीख पुकार मच गई।

जैसे तैसे राहगीरों ने खेमचंद को बचाया। जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जहां उसका मेडीकल कराया है। घायल चालक खेमचंद ने दो हमलावरों के नाम हेमराज निवासी राजागढी, सोनू निवासी चंदौरी बताए हैं।