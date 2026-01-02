दिल्ली आगरा हाईवे पर बदमाशों का दुस्साहस, ओवरटेक कर रुकवाई कार; चालक से मारपीट और लूटपाट

Language
    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:07 PM (IST)

    जागरण टीम, कोसीकलां/छाता। दिल्ली आगरा हाईवे पर होटल दिल्ली दरबार के समीप कुछ कार सवार बदमाशों ने सवारियों से भरी कार को रूकवा लिया। चालक से जमकर मारपीट और लूटपाट की। जिसके बाद बदमाश भाग निकले। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है।

    घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार की सुबह भूपगढ़ होडल हरियाणा निवासी खेमचंद ईको कार में सवारियां भरकर मथुरा जा रहा था। बकौल घायल खेमचंद करीब पौने सात बजे जब वह होटल दिल्ली दरबार के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रही एक अर्टिगा कार ने ओवरटेक कर गाड़ी को रूकवा लिया। खेमचंद ने कार को पैट्रोल पम्प के सामने रोका।

    कार रूकते ही अर्टिगा सवार पांच लोगों ने उसे कार में दबोच लिया। खेमचंद से मारपीट करते हुए लूटपाट की, जब उसने उनका विरोध किया तो वे तमंचा, लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पडे। उसके साथ मारपीट की और उसके गले में फंदा डालकर हाईवे पर खींच लिया। बदमाश उसे लहूलुहान करते रहे। अचानक हुए इस हमले को देखकर कार सवार सवारियां भी भयभीत हो गई और चीख पुकार मच गई।

    जैसे तैसे राहगीरों ने खेमचंद को बचाया। जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जहां उसका मेडीकल कराया है। घायल चालक खेमचंद ने दो हमलावरों के नाम हेमराज निवासी राजागढी, सोनू निवासी चंदौरी बताए हैं।

    पीडित के पिता सुरेश कुमार ने हेमराज, सोनू एवं उसके तीन अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधर मामले को लेकर दौताना चौकी प्रभारी कपिल नागर ने बताया कि वारदात पुरानी रंजिश की परिणिती है। वहीं कोतवाल कमलेश सिंह ने लूट जैसी किसी वारदात से इंकार करते हुए बताया कि मारपीट का मामला था। मामला पंजीकृत कर हमलावरों की तलाश की जा रही है।