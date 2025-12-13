Mini Jamtara में दो दिन बाद फिर Police Raid, Drone को देख खेतों में छिपकर भागे साइबर ठग; कइयों की हुई पहचान

जासं, मथुरा। देश भर में ठगी के नाम पहचान बनाए गांवों में एक बार फिर पांच थानों की पुलिस के साथ घेराबंदी की गई। कई मकानों में छापे मारे गए। ड्रोन उड़ाए गए। इन्हें देख खेतों में छिपे ठग भागने लगे। सरसो की खड़ी फसल ने परेशानी बढ़ाई।

कुछ चिन्हित कर लिए गए हैं। इनकी तलाश में टीमें सर्चिंग अभियान चलाए हुए हैं। पांच किमी की दूरी में ठगों के तीन बड़े और दो दर्जन छोटे ठिकानों को चिन्हित किया है। सात घंटे की कार्रवाई में चारों गांवों की मैपिंग की गई।

इसमें आने-जाने के रास्ते, रुकने के ठिकाने, ठगी के लिए खेतों में बनाई गई झोपड़ियां आदि शामिल हैं। गोवर्धन के गांव देवसेरस, मुड़सेरस, मड़़ौरा और नगला अकातिया में गुरुवार सुबह पांच बजे एएसपी के नेतृत्व में 300 से अधिक पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी करके 37 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि 120 भागने में कामयाब हो गए थे।

दो दिन बाद शनिवार दोपहर 12 बजे एएसपी सुरेश चंद रावत ने गोवर्धन, बरसाना, मगोर्रा, छाता, पुलिस मुख्यालय के साथ सर्विलांस, स्वाट और साइबर थाने की टीम के साथ फिर गांव में दबिश दी। इस दौरान कई घरों में छापा मारा गया। ड्रोन उड़ाए गए।

इनको देख खेतों में छिपे दो दर्जन से अधिक ठग भागने लगे। ड्रोन को नीचे उतारने पर ठग सरसो की खड़ी फसल में लेटकर बचते हुए राजस्थान की सीमा में घुस गए। फरार हुए कई ठग चिन्हित कर लिए गए।

पुलिस ने ड्रोन की मदद से ठगों के तीन बड़े और दो दर्जन छोटे ठिकानों को भी चिन्हित किया है। एएसपी ने चारों गांवों की मैपिंग कराई। इसमें गांवों के आने-जाने के रास्ते, गलियों, मकानों, रुकने के ठिकानों, कहां-कहां तक गाड़ियां पहुंचने के साथ ठगी के लिए इस्तेमाल किए गए स्थान आदि शामिल हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद रावत ने बताया कि ठगों के 18 गांव चिन्हित किए गए हैं। सभी गांवों की मैपिंग कराई जा रही है, ताकि कार्रवाई के दौरान पुलिस को सभी रास्तों के साथ अन्य ठिकानों की जानकारी रहे। शाम सात बजे तक ठगों को पकड़ने के लिए टीमें लगी रहीं।