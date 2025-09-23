Language
    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वृंदावन दौरा: गाय दान करने के साथ ही लगाएंगी पौधा, सुरक्षा में रहेंगे 4 हजार जवान

    By Kashim Khan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:45 AM (IST)

    एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने डीएम और एसएसपी के साथ वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारियों का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन बांके बिहारी मंदिर और सुदामा कुटी आश्रम का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और कार्यक्रम स्थल में बदलाव के सुझाव दिए गए। राष्ट्रपति 25 तारीख को वृंदावन आएंगी और विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगी।

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितम्बर को वृंदावन आ रही हैं।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राष्ट्रपति के वृंदावन आने की तैयारी में जिला प्रशासन और पुलिस आला अधिकारी जुटे हैं। राष्ट्रपति भवन से और प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के आने से पहले एडीजी अनुपम आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ ने डीएम एवं एसएसपी के साथ वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन से लेकर आयोजन स्थल एवं मंदिरों में अभी तक की गई तैयारियों का जायजा लिया।

    सुदामा कुटी में होने वाले कार्यक्रम के स्थल में कुछ बदलाव हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजकों को इसे लेकर सुझाव दिया है।

    सुदामा कुटी में गौशाला में बन रहा पंडाल के स्थान पर सत्संग हाल में हो सकता है कार्यक्रम

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 को वृंदावन धार्मिक यात्रा पर आ रही हैं। वह दिल्ली से विशेष रेल से छटीकरा और उसके बाद वृंदावन आएंगी। इसे लेकर जिला प्रशासन रात दिन तैयारी में जुटा है। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने डीएम सीपी सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार के साथ वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उसके बाद वह बांकेबिहारी मंदिर पहुंची। यहां सुरक्षा व्यवस्था परखने के साथ ही उन्होंने ठाकुरजी का पूजन कर दीपक जलाया।

    निधिवन और सुदामा कुटी आश्रम में संतों से एडीजी ने की मुलाकात

    इसके बाद राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अनुसार वह निधिवन पहुंची और आखिर में वंशीवट स्थित सुदामा कुटी आश्रम पर पहुंची। यहां उन्होंने आश्रम के महंत एवं संतों से कार्यक्रम की रूपरेखा को समझा और कार्यक्रम स्थल देखे। इस दौरान डीएम द्वारा संतों को सुझाव दिया गया कि आश्रम की गौशाला मे पंडाल लगाकर कार्यक्रम करने के बजाय आश्रम के अंदर सत्संग भवन में ही कार्यक्रम किया जाए। जबकि आश्रम द्वारा गौशाला में विशाल पंडाल का कार्य आधे से अधिक हो चुका है।

    इस बदलाव का निर्णय राष्ट्रपति भवन से कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए आने वाली टीम के बाद ही किया जाएगा। इसके बाद ही कार्यक्रम स्थल में बदलाव हो सकता है।

    राष्ट्रपति गाय दान करने के साथ ही लगाएंगी पौधा

    संतों ने अधिकारियों ने बताया कि सत्संग हाल में राष्ट्रपति के आने पर महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज उनका स्वागत करेंगे। संत सुदामा दास महाराज की कुटिया का लोकार्पण किया जाएगा। राष्ट्रपति यहां गाय का दान करेंगी और कृष्णकालीन प्रजाति का पौधा भी लगाएंगी। आश्रम का निरीक्षण करने के बाद एडीजी ने कात्यायनी देवी मंदिर में दर्शन किए।

    राष्ट्रपति के दौरे पर रहेगा चार हजार जवानों का पहरा

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आगरा जोन के आठ जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। चार हजार से अधिक अधिकारी व पुलिसकर्मी जगह-जगह पर तैनात किए जाएंगे। आठ कंपनी पीएसी भी सुरक्षा घेरे में शामिल की गई है। पुलिस ने चेकिंग के साथ होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं में चेकिंग के साथ ठहरने वालों की निगरानी तेज कर दी है।

    सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार

    राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल और उनके संभावित रूट को लेकर सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। उधर, शहर का ट्रैफिक सिस्टम भी बदल दिया गया है। जिन मार्गों से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वहां आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग तय कर लिए हैं। एसपी यातायात मनोज कुमार यादव ने बताया कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है।

    आज आएंगे डीजीपी व अपर मुख्य सचिव

    राष्ट्रपति के दौरे की सुरक्षा व्यवस्था देखने मंगलवार सुबह साढ़े दस बजे डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार वृंदावन और मथुरा पहुंचेंगे। वह यहां पर अब तक की गई व्यवस्थाएं देखेंगे।