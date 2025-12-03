Language
    अचानक आग का गोला बनी चलती Wegan R कार, चालक ने कूदकर बचाई जान; आबादी वाले इलाके में हुआ हादसा

    By Prateek Bhadoria Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:47 PM (IST)

    एक चलती वेगन आर कार में अचानक आग लग गई, जिससे वह आग का गोला बन गई। चालक ने तत्परता दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन मा ...और पढ़ें

    बेवर बस स्टैंड पर कार से उठतीं लपटें।

    संसू, जागरण. बेवर (मैनपुरी)। कस्बा के बस स्टैंड चौराहे पर अचानक चलते समय एक वैगनआर में आग लग गई। आग की लपटें देख चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार धूं-धूंकर जलने लगी। जिससे वहां वाहनों की आवाजाही रुक गई।

    फायर बिग्रेड की टीम ने आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लखीमपुर खीरी निवासी आशीष कुमार अपनी वैगनआर कार से बुधवार को लखनऊ जा रहे थे। कार में सीएनसी किट भी लगी थी।

    जब कार सुबह साढ़े 10 बजे के करीब कस्बा के बस स्टैंड चौराहे के निकट पहुंची। तभी अचानक चलते समय किसी कारण से कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तेजी पकड़ ली।

    एसी विंडो से आग की लपटें देख आशीष ने कार को सड़क किनारे खड़ा किया और कूदकर दूर भाग गए। इस बीच कार धूं-धूंकर जलने लगी। जिसे देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।

    विस्फोट की आशंका को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मार्ग के दोनों ओर वाहनों के आवागमन को रुकवा दिया। सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड की टीम ने आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत ये रही की टैंक में विस्फोट नहीं हुआ है। हादसे के बाद आशीष कार को थाने के पास खड़ा कराकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।

