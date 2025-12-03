मैनपुरी में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, गनीमत रही खुल गए एयरबैग; बचा परिवार
मैनपुरी में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। घटना उदी मोड़ के पास हुई, जब एक परिवार वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहा था। एयरबैग खुलने स ...और पढ़ें
संसू, जागरण. करहल (मैनपुरी)। उदी मोड़ पर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे परिवार की कार सैफई बाईपास मोड़ से 50 मीटर दूर खड़े ट्रक में जा घुसी।
गनीमत रही कि गाड़ी के अगले दोनों एयरबैग खुल गए। इससे वाहन स्वामी सहित परिवार बाल-बाल बच गया। हालांकि अगली सीट पर बैठे बच्चे चोटिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भिजवाया।
आगरा के थाना चित्राहाट अंतर्गत सूरज नगर निवासी मंजीत भदोरिया मैनपुरी में किसी रिश्तेदार के यहां से इटावा उदी मोड़ रिंग सेरेमनी में जा रहे थे। जैसे ही मैनपुरी से सैफई बाईपास मोड पर पहुंचे अचानक कार अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक में जा घुसी।
टक्कर लगते ही कार में आगे की दोनों एयर बैग खुल गए। इससे मंजीत भदोरिया बाल बाल बच गए जबकि आगे बैठे अभिनव भदौरिया व अन्वी भदौरिया को मामूली चोटें आई गई। दोनों घायलों को उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भिजवा दिया गया। पुलिस भी पहुंच गई।
कार आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी ने बताया कि मैनपुरी में दिन में नो एंट्री के कारण भारी वाहनों को सैफई बाईपास पर रोक दिया जाता है। इसके चलते हाईवे पर ट्रक खड़े होते हैं। घटना में किसी प्रकार की थाने में तहरीर नहीं आई है।
