गर्भगृह, शिखर और परिक्रमा मार्ग सुधरेगा: 120.25 लाख ₹ से औरंध और विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प, पंचायत घर भी हटेगा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। विकासखंड सुल्तानगंज के गांव औरंध स्थित प्राचीन विश्वनाथ मंदिर अब भव्य और आकर्षक रूप में नजर आएगा। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहे इस ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 120.25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। पर्यटन मंत्री की मंजूरी के बाद मंदिर के कायाकल्प की प्रक्रिया तेज हो गई है।

इस योजना के तहत न केवल मंदिर की संरचना को मजबूत किया जाएगा, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और परिसर की सुंदरता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं मंदिर के पास बने वर्षों पुराने निष्प्रयोज्य पंचायत घर को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिससे मंदिर का स्वरूप और अधिक भव्य दिखाई दे सके।

पर्यटन मंत्री ने दी जीर्णोद्वार की स्वीकृति

पर्यटन विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह, शिखर, परिक्रमा पथ और प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही परिसर में प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधा, पेयजल, शौचालय और श्रद्धालुओं के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंदिर की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसकी मरम्मत और संरचनात्मक मजबूती पर भी काम होगा, जिससे यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।

निष्प्रयोज्य पंचायत घर होगा ध्वस्त मंदिर के निकट बना पंचायत घर लंबे समय से उपयोग में नहीं था और यह श्रद्धालुओं की आवाजाही तथा मंदिर की दृश्यता में बाधा बन रहा था। इसको लेकर पर्यटन अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी डा. अवधेश सिंह को ध्वस्तीकरण के लिए पत्र भेजा है, जिसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत घर को गिराने की प्रक्रिया शुरू करा दी है। जल्द ही इस ढांचे को पूरी तरह हटाकर मंदिर परिसर को खुला और व्यवस्थित किया जाएगा।